Сочинение Анализ эпизода «Бал в доме Фамусова» в комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»

Эпизод «Бал в доме Фамусова» чрезвычайно важен для всей комедии, так как является кульминацией произведения. Развитие сюжета достигает в этом эпизоде особого напряжения, начинает четко звучать главная идея пьесы: противостояние «века нынешнего» и «века минувшего».



Чацкий, олицетворяющий современность, всячески бранит Фамусова. Он открыто выражает свои мысли, «служит делу, а не лицам». Фамусов же осуждает молодежь за новые начинания. Таковы и его гости: они дорожат дворянством, думают лишь о развлечениях, выставках, нарядах. Молодые барышни заботятся о том, как найти выгодного жениха. Загорецкий – яркий пример отъявленного мошенник, плута, вора. Когда появляется старуха Хлёстова, Чацкий дерзко осмеивает Загорецкого, и гостья этим поступком крайне недовольна.



Софья дает понять главному герою, что не любит его, и открывает свои чувства Молчалину, а о Скалозубе говорит как о «герое не ее романа». Но Чацкий не верит девушке. Он понимает, что скрывается под любезно-фальшивой маской Молчалина, не верит в ее любовь к такому ничтожеству. Окружающим на балу начинает казаться, что, действительно, у Чацкого «ум с сердцем не в ладу».



Главный герой все больше раздражает Софью своими резкими выпадами в сторону Молчалина, и она в отместку пускает слух о его сумасшествии. Сплетня заинтересовала людей, любящих посудачить, попала на подготовленную почву: Чацкий к тому моменту успел настроить против себя многих гостей. Слух быстро распространился в обществе, обрастая такими подробностями, какие по отношению к Чацкому и представить трудно. Кто-то вдруг сообщает, что ему прострелили голову, а в конце вообще оказывается, что молодой человек – беглый преступник!



Когда гости объявляют Чацкого сумасшедшим, Фамусов утверждает, что он первый сделал столь знаменательное открытие. Причину сумасшествия все московское общество видит в науке, в просвещении. Фамусов говорит об этот так:



Ученье – вот чума, ученость – вот причина,



Что нынче пуще, чем тогда,



Безумных развелось людей, и дел, и мнений.



Старуха Хлестова тоже вставила свое веское слово не в пользу образования:



И впрямь с ума сойдешь от этих,



От одних, от пансионов, школ, лицеев…



На сторонника крепостнических взглядов и старой морали идет в наступление умный, свободолюбивый защитник прав человека, смотрящий на жизнь и людей иными глазами. Во взглядах на образование, службу, в отношении к людям, в понимании цели жизни Чацкий противостоит обществу невежд и крепостников. Старый мир еще силен, и ряды его сторонников многочисленны. Фамусовское общество встало единым фронтом против Чацкого: оно почувствовало в нем идейного врага.



В последнем монологе третьего действия Чацкий осуждает Москву и Петербург за то, что они берут пример с других стран, обличает странную моду:



Москва и Петербург – во всей России то,



Что человек из города Бордо,



Лишь рот открыл, имеет счастье,



Во всех княжён вселять участье…



Но все эти восклицания и гневные тирады гости стараются пропускать мимо ушей. Они расходятся и начинают заниматься каждый своим делом. И снова гости Фамусова делятся своими мыслями. Они думают лишь об увеселениях, выставках, нарядах и женихах, боятся только за свой дворянский чин.



Этот эпизод сорвал маски с героев, открыл все лица, стал кульминацией комедии. Мы узнали, что Чацкий не одинок в обществе Фамусова, но ряды его сторонников весьма немногочисленны, и старый мир, «прошедший век», еще силен. .