Сочинение Анализ эпизода "Диалог Чацкого и Фамусова "

Одним из наиболее важных эпизодов в «Горе от ума» является диалог Чацкого и Фамусова во втором явлении второго действия. Я бы назвала его «Конфликт Нового и Старого». Этот эпизод представляет собой экспозицию – часть произведения, где «запускается» сюжетный конфликт. В это эпизоде участвуют всего два главных героя: Павел Афанасьевич Фамусов и Александр Чацкий.

Эпизод начинается с того, что Чацкий заходит к Фамусову, чтобы расспросить о Софье. В итоге безобидный диалог перерастает в конфликт, препирания. Заканчивается тем же – никто из спорщиков не уступил, Фамусов просто отказался слушать Чацкого. Основным предметов спора между двумя этими героями являются такие вопросы как: «Обязательно ли служить в армии?», «Стоит ли принижать свою гордость ради получения чинов?» и т. п. . Мини-конфликт данного эпизода образуется вокруг вечной проблемы непонимания между представителями различных поколений, как говориться у Грибоедова «века нынешнего» и «века минувшего».

Фамусов является зачинщиком конфликта – именно его пространный монолог по поводу того, что он думает о молодом поколении заставил чацкого наступать в ответ. В лице Чацкого Фамусов видит «гордецов», «умников», готовых разрушить устоявшийся, удобный мирок «отцов». В этом монологе – вся сущность представителя «века минувшего». Его идеалы сводятся к прославлению всего старого, устоявшегося: образец человека для Фамусова тот, кто сделал выгодную карьеру, неважно какими средствами. Речь Фамусова выдает в нем человека не очень образованного, неглупого, хитрого, властного барина, привыкшего считать себя непогрешимым. В этом эпизоде авторская ремарка присутствуют только у Фамусова - когда он ворчит на Чацкого скороговоркой, так как доводов у него уже не осталось.

Изначально Чацкий не стремился к конфликту, но монолог Фамусова вынуждает его к страстной защитой тех начал жизни, которые ему дороги и от которых он отказаться не может. Чацкий – человек образованный, речь его литературна, логична, богата интонациями и образами, в ней отражается его чувства и мысли. Это представляет собой полную противоположность речи Фамусова. Авторские ремарки к Чацкому отсутствуют, отчасти потому, что все его чувства можно увидеть в эго ответах, полных восклицаний, жарком монологе.

Препирательства оканчиваются ничем – каждый остается со своей точкой зрения.

Экспозицией данного эпизода является начало расспросов Чацкого о Софье, резкие ответы Фамусова. Далее небольшой обмен препирательствами медленно достигает кульминации – монологов двух героев. Развязка же заключается в дальнейшем обмене резкими фразами между героями, отказе Фамусова слушать Чацкого.

Автор старается не показывает своего отношения к данному событию, но в целом можно догадаться, что он на стороне Чацкого.

В этом эпизоде Грибоедов показал начало конфликта между представителями «старого» и «нового», конфликта, который будет развиваться далее в комедии. Поэтому этот эпизод очень важен для понимания всего произведения. .