Сочинение Анализ эпизода «Дуэль Онегина и Ленского»

Основной смысл эпизода заключается в том, что Онегин только после дуэли понимает, что ничего не изменилось, что он по-прежнему подчиняется правилам общества, от которого хотел убежать. Этот эпизод мы можем назвать моментом истины, так как только после того как Онегин убил Ленского, до него, наконец, дошла идея безысходности.

В этом эпизоде главными персонажами являются Онегин и Ленский, так как все действия вращаются вокруг них. Вспомогательными героями здесь являются слуга Онегина, Зарецкий, Ольга, Татьяна.

Ленский приезжает домой, осматривает пистолеты. Садится читать Шиллера, но ему видится Ольга, он пишет стихи. Наконец, на рассвете он задремал, но его будит сосед. В это время Онегин ещё спал мертвым сном. Но вскоре он просыпается, зовет Гильо, собирается, и они едут. Гильо разговаривает с Зарецким, а в это время противники стоят, потупив взор. Зарецкий отмеряет 32 шага, не сказав перед этим: «Не угодно ли вам примириться?». Долго описываются все подробности подготовки и дуэль. И так они сошлись: Онегин первым и последним выстрелом в этой дуэли смертельно ранил Ленского.

В этом эпизоде автор использует описание действий: подготовка пистолетов, описание дуэли, действия, происходящие с Ленским.

Автор использует различные речевые обороты. Слова, усиливающие эффект.

Этот эпизод играет одну из главных ролей в романе. Онегин понимает, что убил своего лучшего друга, а может быть, и единственного. Расстроившись, Онегин после дуэли уезжает странствовать, путешествовать по Европе. .