Сочинение Анализ эпизода «Именины Наташи Ростовой» в романе Л.Н.Толстого «Война и мир»

«Война и мир» Л. Н. Толстого - одно из величайших произведений мировой литературы. Главная мысль романа вынесена в его заглавие: «мир» как национальное единство противопоставляется «войне» как разрушению и разобщению. (Интересно, что в названии произведения слово «война» стоит на первом месте. Это неслучайно: победа в Отечественной войне 1812 года на многие десятилетия определила не только судьбу России, но и всей Европы).

Данная особенность прослеживается и в композиции произведения: сцены из мирной жизни здесь чередуются с военными эпизодами. Этот контраст призван еще раз подчеркнуть бесчеловечность войны, ее противоестественность. Сцены мирной семейной жизни уже в самом начале произведения показывают нам, для чего должен жить человек, в чем смысл его каждодневной жизни, в чем его радость, опора и поддержка.

Именно такой атмосферой проникнут эпизод празднования именин в доме Ростовых (том первый, часть первая, главы 18-20). Толстой описывает празднование именин у графини-матери и у маленькой Наташи.

В доме собираются гости. Из некоторых моментов мы видим, что финансовое положение Ростовых оставляет желать лучшего, но граф не хочет думать об этом. Тем более, он не смеет отказать в деньгах своей жене.

Вот в гостиной Ростовых собрались гости. Все ждут прибытия Марьи Дмитриевны, негласного авторитета в их среде. Эта женщина отличалась прямотой, честностью, открытостью. Важно также и то, что она всегда говорила только на русском языке. Это для писателя показатель патриотичности, истинности натуры героини.

Кроме того, важно, что Марья Дмитриевна является другом Ростовых. Значит, и сами они люди, обладающие большой душой, чистые, искренние, светлые. В этом мы будем убеждаться на протяжении всего эпизода, в котором раскрываются характеры графа Ростова, Наташи, Сони, Берга и других.

Вот мы видим, что в ожидании Марьи Дмитриевны гости ведут беседы. Основной темой для разговоров является, безусловно, близкая война с французами. Граф Ростов, как ребенок, наслаждается тем, что свел в споре двух очень разных людей – Шиншина и Берга. Получается очень живой и ироничный разговор, вокруг собеседников собираются люди, смеются, заинтересованно слушают. Граф наслаждается всем этим, радуется общению, празднику, веселью: «Самое приятное для графа занятие, за исключением игры в бостон, которую он очень любил, было положение слушающего, особенно когда ему удавалось стравить двух говорливых собеседников».

Данный эпизод дает нам и характеристику офицера Берга, будущего мужа Веры. Это холодный и расчетливый немец, абсолютно инородный в семье Ростовых, как, впрочем, и Вера. Берг полностью зациклен на себе, своих интересах и потребностях: «Разговор его всегда касался только его одного… Но как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием». Этот человек не способен понять другого человека, посочувствовать ему, просто заинтересоваться. Своей холодностью и эгоизмом Берг напоминает мертвеца.

Во время описания праздничного обеда Толстой тонко показывает нам взаимоотношения многих героев, их мысли и чувства, флюиды, витающие вокруг и почти незаметные простому глазу.

Так, мы видим взаимоотношения между графом и графиней Ростовыми. Эти люди стали одним существом – настолько они сроднились и не мыслят своего существования друг без друга. Внешне же эти отношения проявляются даже несколько смешно: граф, прячась от жены, подливает гостям вино, не забывая при этом себя. Графиня же «кидала значительные взгляды на мужа, которого лысина и лицо, казалось ей, своею краснотой резче отличались от седых волос». Но во всем этом мы видим столько тепла, доброты, родственного чувства, что не можем не улыбнуться, читая эти строки.

В данном эпизоде перед нами раскрывается и Соня, безнадежно влюбленная в Николая Ростова и мечтающая выйти за него замуж. За столом девушка ревнует Николая к Жюли Карагиной, а затем рыдает у Наташи на плече из-за жестоких слов Веры: старшая дочь Ростовых убеждена, что брак Сони и Николая невозможен, прежде всего, потому, что он помешает карьере Николая.

Наташа поддерживает подругу, как может, сопереживает ей до такой степени, что сама начинает плакать, лишь увидев, что Соне плохо. Толстой не приукрашает свою героиню: «И Наташа, распустив свой большой рот и сделавшись совершенно дурною, заревела…» Но от таких подробностей мы еще больше любим Наташу за ее непосредственность, искренность, естественность. Вообще, эта девочка переняла все самые лучшие черты своей семьи.

Наташа горячая, озорная, смелая. Она, рискуя навлечь на себя неудовольствие не только матери, но и Марьи Дмитриевны, перебивает разговор взрослых и спрашивает, какое мороженое будут подавать на десерт. А потом смело вступает в разговор с гостьей, и та, горячо любящая этого «казака», прощает ей ее дерзость.

Заканчивается эпизод танцем графа Ростова и Марьи Дмитриевны. Известно, что в танце человек раскрывается и можно понять его характер, натуру, суть. Толстой использует этот прием. Он видит в графе Ростове и его партнерше по танцу основу русской нации, воплощение национального характера, лучших сил, которые, вместе с русским народом, и выиграли войну с французскими захватчиками.

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