Сочинение Анализ эпизода «Наташа у раненого князя Андрея» (том 3, часть3, гл. 31-32 романа Толстого «Война и м

В романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир» изображено множество человеческих судеб. В стремлении определить единые критерии в оценке поступков и характеров персонажей писатель определяет нравственные законы, которые существуют независимо от людей. Эти законы и являются для Толстого мерилом духовных качеств той или иной личности.



Среди женских образов автор особо выделяет Наташу Ростову. Он показывает героиню в развитии. Очень интересны в романе отношения Наташи с Андреем Болконским, особенно тот эпизод, когда девушка узнает о ранении возлюбленного. Горит Москва, но Наташа погружена в свои мысли и многое не замечает. После того, как ей сказали, что видеть князя Андрея нельзя, что он ранен тяжело, «Наташа сидела неподвижно в углу кареты и так же сидела теперь на лавке, на которую села. Что-то она задумывала, что-то решала или уже решила в своем уме. Теперь это знала и графиня, но что это такое было, она не знала, и это-то страшило и мучило ее».

Когда Наташа услышала стоны, она знала, что это стонал не Андрей, но все же мать видела, что она плачет. Почему она плакала? Наверное, потому «что Наташа, по натуре, очень чуткий человек, ей не чужды страдания других». А может, это другое? Ведь она знала, что как бы плохо ни было Андрею, он все равно не будет стонать. А может ему совсем плохо? А если это были рыдания из-за своего бессилия, потому, что в данный момент она не может помочь своему жениху и даже поддержать морально? А ее сердце рвется ему навстречу….



Поэтому Наташа ждала, когда же, наконец, уснут мать и Соня, поэтому «ей казалось, что-то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы: это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви, разрывающееся сердце». Именно поэтому героиня пошла на встречу к Болконскому. Несмотря ни на что, она стремилась увидеть князя Андрея: пусть он будет изувечен, не сможет говорить, но Наташа должна его увидеть. «Непреодолимая сила гнала ее вперед», но прежде, чем она увидела князя, ей пришлось увидеть несколько искалеченных людей, находившихся между жизнью и смертью. Каждый раз девушка с замиранием сердца всматривалась в лица больных, надеясь отыскать знакомые черты. И, наконец, увидела князя Андрея, «он был такой же, как всегда», лишь ребяческий вид был ему несвойственен.



Для Болконского прошло семь дней с тех пор, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля: «все это время он находился почти в постоянном беспамятстве. Доктор был «неприятно» удивлен визитом девушки, так как считал, что Андрей не выживет, но отметил, «что пульс бьется лучше». Врач также был удивлен тем, как Болконский терпит такую ужасную боль, и осмотром раны остался недоволен. А больной шутил, просил книгу, разговаривал так, словно чувствовал себя превосходно.

Книга, которую спрашивал князь Андрей, была Евангелие. Почему? Возможно, он знал, что рана очень серьезная и перед смертью необходимо обратиться к Богу: «Все силы его души были деятельнее, яснее, чем когда-нибудь, но они действовали вне его воли». Герой считал, что ему открылось особое счастье…



Когда же он увидел Наташу Ростову, то подумал, что это бредовое видение. Но перед ним стояла живая девушка из плоти и крови, которую он любил, но любил теперь по-новому, испытывал к ней по-настоящему чистые и глубокие чувства. Именно в этот момент Болконский успокоился. Здесь же и произошло объяснение этих героев в любви. Несмотря на то, что распухшее, с некрасивым ртом, лицо Наташи выглядело нелучшим образом, Андрей не замечал этого, потому что он видел лишь ее счастливые, сияющие глаза, полные любви…

С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия, Наташа не отходила от князя. Даже доктор не ожидал от нее такого рвения и искусства в уходе за раненым. Даже мать не могла противиться их встречам: «Нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не только над Болконским, но над всей Россией заслонял все другие предположения». Тем не менее, влюбленные были счастливы. А что может быть лучше взаимной любви, особенно в военное время?. .



В данном эпизоде мы видим Наташу как любящую девушку, готовую на все ради здоровья и благополучия любимого. И Андрей благодарен ей за это, отвечает ей любовью и взаимностью.

В анализируемом эпизоде Наташа Ростова открывается перед читателем с новой стороны: она умеет не только любить, но и заботиться о человеке. Мы видим, что эта девушка постепенно взрослеет, и такие черты, как доброта, отзывчивость, оптимизм и усердие, все больше и больше проявляются в ее характере. .