Сочинение Анализ эпизода «Происшествие с Грушей» (повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник»)

Человек, проживая жизнь, встречает на своем пути много разных людей. У каждого из них – своя судьба, свои проблемы и душевные раны. Иногда случается так, что мы играем значительную роль в жизни другого человека, а иногда, наоборот, другие оставляют глубокий след в наших сердцах. По сути, жизнь и есть постоянная смена окружающих нас людей: одни уходят, другие приходят, и лишь некоторые проходят с нами рука об руку весь длинный путь.

Произведение Н. С. Лескова «Очарованный странник» - история судьбы крестьянина Ивана Флягина. Его жизненный путь загадочен, нередко наполнен таинственными событиями. И на его пути встречалось много разных людей. Одна из них – цыганка Груша, с которой наш герой знакомится в трактире. Кто она – одна из многих или та, которая надолго останется в памяти? Какую роль цыганка и крестьянин сыграли в жизни друг друга? Попытаюсь ответить на эти вопросы, проанализировав эпизод «Происшествие с Грушей».

Неудивительно, что эта девушка привлекла внимание Флягина: «Я увидел, как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощение, а сам через стакан ей в лицо смотрю, и никак не разберу: смугла она или бела она, а меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сливе на солнце, краска рдеет и жилка бьет…». Флягин воспринимает девушку как совершенство, идеал, созданный самой природой. Груша привлекает его внимание не только внешностью. На мой взгляд, Иван прекрасно чувствует, ее внутренний мир, ее духовную красоту. На его просьбу спеть девушка отвечает согласием. Это самая удивительная песня, которую когда-либо слышал наш герой! Груша начала петь сначала грубовато, мужественно, но вскоре в голосе появились ноты печали и тоски, которые «просто душу из тела вынимали». Он просит ее петь снова и снова…

Груша прекрасно понимает, что этот простой человек восхищается не только ее внешностью, но и чувствует ее душевный мир. Девушка сразу выделяет его из толпы.

Сам Иван Флягин предстает в этом эпизоде с неожиданной стороны. Трактир, в который пришел главный герой, был предназначен для богатых людей, прежде всего для дворян. Флягин, крестьянин, явно не «вписывался» в это общество. Но хозяин трактира, отец Груши, не только не отсадил его подальше от дворян, а наоборот, посадил его в самый центр, объяснив это тем, что «вы еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может». То есть, мы Флягин предстает перед нами чутким, восприимчивым к красоте, эмоциональным человеком.

Но главное событие в этом эпизоде – это не песни и пляски Груши, и не признание Флягина обществом. Все гораздо трагичнее, как трагична женская душа, измученная безответной любовью. Мы узнаем, что Грушенька была влюблена в князя Ивана Северьяныча. Но чувства его были недолговечны, и вскоре девушка-цыганка стала ему не нужна, поскольку в городе появилась «секретарская дочка Евгения Семеновна» благородных кровей. Груша не могла смириться с утратой любимого человека. Выход для нее был только в одном – не жить! Во Флягине она увидела родную душу, почувствовала его особое отношение к ней. Поэтому именно Ивана она требует поклясться, что он найдет в себе силы убить ее. Сама она не смогла решиться на этот поступок, потому что была девушкой верующей: «Моих больше сил нет так жить да мучаться, видючи его измену, и надо мной надругательства. Если я еще день проживу, я и его, и ее порешу, а если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку! Пожалей меня, родной мой, мой миленый брат».

Флягин сначала не мог совершить убийство, но, в конце концов, он из жалости к Груше решился на это. Да, конечно, этот поступок нельзя назвать нравственным. Однако, если посмотреть с другой стороны, Иван не мог позволить, чтобы девушка сама наложила на себя руки, совершила такой страшный грех. Как человек, глубоко чувствующий чужую боль, он был готов принять этот грех на свою душу.

Читая все произведение, мы находим спорными многие поступки Флягина. В начале повести он случайно погубил невинного человека, потом украл лошадей у графа, в этом эпизоде столкнул с обрыва девушку. Я пыталась задуматься над тем, как бы поступила я в этих ситуациях. Прошла бы мимо Грушиного горя, обрекая ее на пожизненные страдания? Дала бы ложную надежду на новую любовь? Вряд ли… Но я бы не нашла в себе смелости столкнуть ее в реку. А Флягин сделал это, взяв грех на душу, но облегчив страдания Груши. Значит ли это, что главный герой – добрый? Или злой? Нет, не значит. На эти вопросы сложно ответить однозначно…

Этот эпизод раскрывает истинное лицо каждого из героев, показывая их в безвыходных ситуациях. Флягин дал обещание Груше, которое не мог не выполнить. В противном случает жизнь Груши превратилась бы в бесчестье и страдание: «Не убьешь меня, я всем вам в отместку стану самою стыдной женщиной». Что же касается Ивана Северьяныча, виновника трагедии девушки, то он не воспринял ее смерть близко к сердцу, ведь он не мог любить так самоотверженно и беззаветно, как Груша. А для Груши жизнь без любви не имела смысла. .