Сочинение Анализ эпизода Прощальная встреча Обломова и Ольги

Этот эпизод является кульминацией романа, т. к. после него действие идет на спад – герои расстаются. Эта глава знаменует поворот в жизни героев и раскрывает их внутреннее состояние. Характер эпизода смешанный и условно его можно разделить на три части: 1) Обломов приходит к Ольге; 2) Обломов один; 3) последний разговор Обломова и Ольги. Проанализируем каждую часть подробнее.

В первой части происходит диалог героев. Идет обычный повседневный разговор о письме, о деревне. Ничего не предвещает трагедии. Здесь Гончаров использует прием параллелизма: Обломов говорит о своем, а Ольга – о своем. Происходит диалог «глухих». Внутреннее состояние героев выражается через цепь внешних действий. Так, Обломов спокоен и продолжает свой разговор, не обращая внимания на Ольгу. Он говорит медленно, монотонно. Каждая его реплика сопровождается словами «сказал» и «продолжал». Этим Гончаров подчеркивает равнодушие Обломова к чувствам Ольги, он всецело занят своими планами о деревне. А Ольга «молчала и сидела, потупя глаза» и «шевелила носком ботинки», «глядела в окно». Она «закрыта» от Обломова, на душе у нее тяжело, горько, Илья Ильич ее разочаровывает. Внутренняя интонация усиливается, ощущается напряжение, тревога. Ольга падет в обморок.

Вторая часть – это внутренний монолог Обломова, его размышления. Он решает все-таки поехать в деревню, собрать оброк, отыскать квартиру, сыграть свадьбу с Ольгой. Обломову становится легко и весело от своих планов: он начинает ходить из угла в угол, пощелкивать тихонько пальцами и чуть не закричал от радости. Но и тут герои не могут понять друг друга. Обломов счастлив, а Ольга в комнате принимает роковое решение. Снова прием параллелизма: решение Обломова на сцене и Ольги – за кулисами.

Третья часть начинается с появления Ольги в комнате. Она «явилась» словно привидение: «как будто немного постарела, бледна, но глаза блестят, во всякой черте таится внутренняя напряженная жизнь, окованная точно льдом, насильственным спокойствием и неподвижностью». В ее взгляде было решение, какое – Обломов пока не знал. Ольга молчала, пристально глядя на него. И он все понял. Без слов. Это был конец их отношений.

В этой части прослеживается мотив раненой души. Своим отказом Ольга не только ранит Обломова, но и себя: «все приросло к сердцу: больно отрывать!. . » Постепенно душа Ольги опустошается. Но не только разрыв с Обломовым ранит Ольгу. Ведь она не выполнила задание Штольца. А как ей льстила мысль о том, что она, молодая и неопытная девушка, возвратит такого, как Обломов, она укажет ему цель, заставит полюбить опять все, что он разлюбил, и Штольц не узнает его воротясь! Но эксперимент провалился. Обломовщина победила.

Конечно, Обломов нравился Ольге. Он был нежный, добрый и искренний. Но Ольга любила то, что хотела любить, любили будущего Обломова. В этом и была ее ошибка. Человека нужно любит таким, какой он есть. Сам Обломов говорил: «Возьми меня, как я есть, люби во мне, что есть хорошего». Но Ольга осталась глуха к его словам. Она вынесла приговор Обломову, но вместе с тем, и себе тоже. Расставшись с Обломовым, она потеряла частичку себя, частичку своей души.

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