Сочинение Анализ эпизода «Разговор князя Андрея с Пьером перед Бородинским сражением» (Л.Н. Толстой «Война и м

Бородинское сражение – кульминационный эпизод всего многотомного романа Толстого «Война и мир». Именно это сражение раскрыло то, что, по мнению писателя, помогло русскому народу победить Наполеона. Именно в описании Бородино проявилась точка зрения Толстого на войну вообще, на ход истории, ее движущие силы.

Разговор двух любимых героев писателя – Пьера Безухова и Андрея Болконского – предваряет Бородинское сражение и расставляет некоторые акценты в освещении темы войны, насилия, вопроса победы или поражения в романе.

Князь Андрей вечером 24 августа, за день до Бородинской битвы, встречает Безухова в расположении своего полка. Мы помним, что Пьер решил присоединиться к русским войскам, чтобы быть в центре событий, быть причастным к тому великому, что происходило вокруг. Поэтому Безухов тоже находился среди русских войск.

Но Болконский, увидев своего старого друга, к которому испытывал искреннюю привязанность, совершенно не обрадовался. Больше того, ему было неприятно появление Пьера: он напоминал ему о Москве и обо всем том, что произошло в жизни князя Андрея в последнее время. Именно поэтому герой так неприветливо встретил Пьера и не захотел побеседовать с ним наедине.

Первая половин разговора двух друзей происходила в присутствии еще нескольких офицеров, среди которых был и капитан Тимохин. Конечно, общая беседа вертелась вокруг войны с Наполеоном, предстоящей битвы, назначения Кутузова на пост главнокомандующего. В присутствии Пьера, этого совершенно невоенного человека, казавшегося совершенно лишним в такой обстановке, офицеры чувствовали себя скованно. Говорил в основном робкий и стеснительный капитан Тимохин.

Разговор коснулся назначения Кутузова и смещения Барклая де Толли. Князь Андрей был очень рад таким перестановкам, так же, как и другие офицеры. Уже здесь начинает звучать тема патриотизма, той скрытой любви к родине, которая живет в каждом русском человеке. И если Барклай действует умом и не переживает всем своим существом за исход битвы, то Кутузов, может быть, не такой искусный полководец, всем сердцем со своим народом, страной, солдатами. Именно поэтому преимущество на его стороне.

В этом эпизоде раскрывается взгляд Толстого на силы, влияющие на ход военных действий. Если Пьер смотрит на войну лишь с точки зрения теоретика и человека постороннего, то Болконский видит ее изнутри. Он прекрасно понимает, что исход сражения нельзя просчитать, потому что «на войне один батальон иногда сильнее дивизии, а иногда слабее роты. Относительная сила войск никому не может быть известна». Отчего же зависит успех на войне. По мнению князя Андрея, исключительно «от того чувства, которое есть во мне, в нем, - он указал на Тимохина, - в каждом солдате».

Болконский приводит в пример сражение под Аустерлицем. Он считает, что русские потерпели там поражение, потому что не настроились должным образом, не дали себе установку выиграть. Так произошло, потому что им не за что было бороться, русские люди не чувствовали кровной заинтересованности в победе при Аустерлице. Теперь все иначе. И именно от простых рядовых солдат будет зависеть исход сражения.

По мнению князя Андрея, военные начальники никоим образом не могут изменить или повлиять на исход битвы. Вся их суета и приготовления - не больше, чем «забава», «ребячество», по мнению героя. Больше того, они своей суетой лишь мешают общему ходу дел, потому что заняты только собой и своими интересами. Руководство, по большей части, стремится извлечь для себя выгоду, получить лишний крестик или похвалу императора. Кроме этого, мало кого что интересует.

В отличие от них, простой народ понимает значение предстоящей битвы. Тимохин говорит, что его солдаты даже отказались пить водку – «не такой день, говорят».

Когда друзья остались один на один, Болконский выразил уверенность, что предстоящее сражение будет выиграно. Между этими героями начался более теплый и откровенный разговор. В нем князь Андрей выразил свое истинное отношение к войне (здесь его мысли близки мыслям самого Толстого). Этот герой считает войну грязным и кровавым делом. Поэтому ею нужно «заниматься» серьезно, а не играть, как это любят делать люди.

Почему-то военное сословие считается одним из самых уважаемых в обществе. А если разобраться, то за что уважать людей, считающих своим делом убийство невинных людей, кровопролитие? По мнению Толстого, люди слишком легко и беспечно относятся к войне, поводом к ней может послужить любой пустяк. А ведь это в корне неверно. Над этим начинает серьезно задумываться князь Андрей, и Пьер с ним соглашается.

Важно, что герои чувствуют, что эта их встреча – последняя. Так, впрочем, и случилось. Каждый ушел после этого разговора со своими мыслями, раздумьями, в преддверии важного события, свидетелями которого они должны были стать.

Таким образом, данный эпизод играет важную роль в романе.

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