Сочинение Анализ эпизода «Сцена в Александровской гимназии» (по роману М.А. Булгакова Белая гвардия)

В центре внимания романа Булгакова «Белая гвардия» - повествование о дружной и интеллигентной семье. Алексей, Елена, Николка Турбины втянуты в водоворот драматичных и судьбоносных событий зимы 1918-1919 годов в Киеве. Анализируемая сцена в Александровской гимназии (главы 6, 7) – момент, когда гражданская война становится реальной угрозой, а не пушечными выстрелами где-то вдалеке, когда войска Петлюры приближаются к Городу.

В начале романа писатель показывает, как Алексей и Николка Турбины, их близкие и друзья пытаются организовать оборону города, но после визита в дивизион полковника Малышева их попытки терпят неудачу.



Полковник Малышев пытается спасти своих подчиненных от бессмысленной гибели, он приказывает распустить артдивизион по домам. Юнкера и офицеры, до этого готовившиеся к бою, бурно запротестовали. После агрессивной выходки одного из прапорщиков, предлагающего арестовать командира дивизиона, Малышев зло и властно объявляет обстановку, сообщает о предательстве гетмана ("Бежал, как последняя каналья и трус") и командующего армией генерала от кавалерии Белорукова (". . . бежал туда же, куда и гетман, то есть в германский поезд. . . ").

На Город наступает стотысячная армия петлюровцев. Ей бессильны противостоять разрозненные, разбитые части несчастных офицеров и юнкеров, брошенных «штабными мерзавцами». Обманутые генштабом и союзниками, Турбины и защитники гимназии получаются заложниками собственной присяги и чувства чести. Мышлаевский предлагает уничтожить орудия, склады боеприпасов, но полковник его останавливает, возражая: “Господин поручик, Петлюре через три часа достанутся сотни живых жизней, и единственно, о чем я жалею, что ценой своей жизни и даже вашей, еще более дорогой, конечно, их гибели приостановить не могу. О портретах, пушках и винтовках попрошу вас более со мной не говорить”.



В этом эпизоде мы видим, что защитники Города – патриоты. Они готовы до последнего сражаться за город, хотя и не понимают до конца, за что, против кого и зачем нужна эта борьба. Несмотря на предательство гетмана, на безвыходное положение, значительный перевес сил в пользу Петлюры, юнкера и офицеры готовы пойти против полковника, но остаться в Городе.



Также в эпизоде раскрывается характер Малышева. Он не менее патриотичен, чем офицеры, но более опытен. Герой понимает, что сражаться бесполезно, и, несмотря на чувство долга и чести, жизни молодых военных оказываются ему дороже. Читая этот эпизод, чувствуешь силу воли и характера полковника и, вместе с тем, его доброжелательность и справедливость. Он не испугался агрессии прапорщика, не ответил угрозой на угрозу. Вместо этого герой изложил все факты и дал понять присутствующим, что сражаться против Петлюры бесполезно: «на подступах к городу свыше чем стотысячная армия. . . Я, кадровый офицер, вынесший войну с германцами, на свою совесть беру и ответственность, все!! все!! Вас предупреждаю! Вас посылаю домой!. . ".



Смелость и верность присяге, которые демонстрируют офицеры, пытающиеся арестовать полковника Малышева, прямолинейны и неумны. Напротив, кажущаяся трусость полковника оборачивается спасением сотен юных жизней его подчинённых. Булгаков наглядно демонстрирует, что привычные стереотипы поведения, штампованные представления о чести и воинском долге, о присяге могут обратиться в собственную противоположность, если они оторваны от реальной жизни, если они не подкреплены информацией о происходящих событиях.



В анализируемом эпизоде отсутствует упоминание о народе и судьбе белого движения на Дону, но сцена в Александровской гимназии, роспуск дивизиона по домам оказывается своего рода кульминацией назревающих событий, дает зримое представление о внутреннем крахе гетмановщины, основанной на обмане, подлоге, предательстве.



Также в этом эпизоде мы видим дом Турбиных с его обычным спокойствием, теплой и по-домашнему уютной обстановкой. Булгаков не дает развернутой картины этого дома, а лишь описывает отдельные детали, которые подчеркивают его уют — “кремовые шторы на окнах, часы. . . тонк-танк и много-много книг”. Эта обстановка, знакомая с детства, умиротворяет, внушает спокойствие и уверенность, что вскоре все успокоится, надо лишь пережить это сложное время.

7-я глава заканчивается диалогом Мышлаевского и Карася о том, что «к Турбиным сегодня не попадем. …. Едем к себе на квартиру». Этот эпизод и является тем переломным моментом, с которого заканчивается спокойная, мирная жизнь даже в доме Турбиных. После сцены в гимназии и роспуска дивизиона их семье начинают нарастать драматические события: ранен Алексей, едва не гибнет Николка, Елена жестоко обижена мужем, бежавшим вместе со штабом и немцами.

В этом и заключается роль анализируемого эпизода в романе: именно в этих главах происходят перемены по всем сюжетным линиям произведения. Гетмановщина, погрязшая в предательстве и обмане, терпит крах, Город оказывается перед лицом реальной опасности. Жизнь, собственная и своих подопечных, становится для полковника Малышева важнее долга, чести и борьбы за неизвестные ценности.

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