Сочинение Анализ эпизода «Военный совет у Пугачева» (по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»)

Эпизод «Военный совет у Пугачева» представляет собой важное звено в повести «Капитанская дочка». Он раскрывает особенности взаимоотношений в пугачевском стане между лжецарем и его сподвижниками. Но, кроме этого, эпизод помогать понять характер Гринева и отношение самого писателя к таким понятиям, как долг, честность, дворянская честь.

Эпизод начинается приходом Гринева в комендантский дом, где происходит военный совет Пугачева и его ближайшего окружения. Все эти люди сидят за накрытым столом, «разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами». Гринева удивило то, что здесь не соблюдалось никакой субординации. Все участвовали в общем разговоре, свободно высказывали свое мнение и не выказывали особого предпочтения «императору»: «Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева». Да и тот сидел, расслабленно слушая своих товарищей и давая слово каждому.

Пугачевцы обсуждали очень серьезный вопрос – поход на Оренбург, его осаду. Это очень серьезное решение было принято быстро и решительно. Но по тому, что сразу после Пугачев попросил «затянуть» его любимую песню, было понятно, что грустные мысли одолевают «императора». Казаки пели «Не шуми, мати зеленая дубровушка», в которой звучит предчувствие трагической участи всего пугачевского восстания и самого Пугачева.

Далее «император» и Гринев остаются наедине. Пугачев напрямую спрашивает Гринева, признает ли тот его государем-императором. Герой оказался в сложном положении. Он не может признать Пугачева Петром Федоровичем, потому что давал присягу императрице. Но Гринев не может прямо сказать об этом лжеимператору, потому что это грозит ему смертью. Герой колеблется. Но, в итоге, говорит, что не может признать его царем: «Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку».

Пугачев признает в Гриневе достойного противника. Он проникся уважением к этому человеку за его смелость, честность и чувство собственного достоинства. Гринев честно сказал бунтарю, что не может ни служить ему, ни обещать не служить против него. Ведь присяга, данная государыне, для Гринева священна.

Герой увидел, что Пугачева поразила искренность героя. Он просто отпускает его, не потребовав ничего взамен: «Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь».

Данный эпизод раскрывает не только характер Гринева, его честность, благородство, верность долгу и своему слову. Здесь проявляется и Пугачев, не как разбойник и тиран, а как сильный человек с душой «нараспашку», способный оценить положительные качества человека, даже если это его противник. Пугачев показан Пушкиным благородным и умным, способным на решительный шаг, но и понимающим всю серьезность своего положения. .