Сочинение Анализ эпизода «Встреча Раскольникова и Сони» (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание

Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» - одно из самых сложных произведений не только в творчестве Достоевского, но и в мировой литературе.

Родион Раскольников, человек совестливый и легко ранимый, не может хладнокровно смотреть на ужасы, страдания «униженных и оскорблённых», которые царят в обществе. Отсюда, по словам Достоевского, «его идея: взять во власть то общество». С этой целью он решил путём преступления – убийства вредной старушонки, процентщицы Алёны Ивановны – испытать себя, проверить, кто же он – «тварь дрожащая или право имеет».

Но идея Раскольникова бесчеловечна, избранный им путь – ложный. Герой не рассчитал своих сил: его человечность, ранимость, восприимчивость, совестливость, честность не позволяют ему жить со страшным грузом в душе, совестью, отягощённой грехом смертным, – убийством человека.

Четвёртая глава четвёртой части романа представляет собой разговор Раскольникова и Сонечки Мармеладовой.

Образ Сонечки занимает особое место в романе. Эта девушка, истинная христианка, для которой Бог – чистая совесть. Ради семьи, спасения детей Катерины Ивановны от голодной смерти она становится проституткой.

Сонечка живёт со страшным чувством вины, осознанием того, что она – великая грешница, и очень страдает от этого.

Почему же Раскольников, столь цинично относящийся к религии, к христианским догмам, идёт не к кому-нибудь, а к христианке Сонечке?

В их разговоре, который ведут между собой Раскольников и Сонечка, чётко проступает нравственный облик этой девушки. Ее доброе сердце вмещает в себя тёплое отношение к больным детям своих хозяев (они к ней «часто ходят»), глубокую жалость к несчастной Катерине Ивановне, любовь к её обречённым на нищету детям, сострадание к неверию и опустошённости Раскольникова.

Беседа двух несчастных людей, перешагнувших через идеи христианства, воспроизводит две жизненные позиции, сталкивает два мировоззрения. Это мораль Сонечки, которая черпает душевные силы в вере в Бога, и правда Раскольникова, не желающая признать благостность Бога и христианские догмы.

Итак, Раскольников и Соня ведут разговор о вере в Бога. Раскольников поражён ангельским терпением Сони, непоколебимостью её веры. Для девушки благостность Бога незыблема, несмотря на то, что Бог, казалось бы, к ней далеко не милосерден, посылает ей тяжкие испытания, которые вынуждают её торговать собой, своим телом.

У Раскольникова иная жизненная позиция. Соне нужен Бог, вера в него, так же, как необходимы всему живому солнечный свет, тепло солнечных лучей.

В системе нравственных ценностей Раскольникова Бога нет. Ему нужна «власть», власть как цель. Слово «цель» подразумевает стремление к осуществлению чего-то: « - Что делать? Сломать что надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя! Что? Не поймешь? После поймёшь…Свобода и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!. . Вот цель! Помни это! Это моё тебе напутствие!».

Таким образом, Раскольников мечтает о справедливом обществе, в котором не будет процентщиц, безжалостно обирающих несчастных бедняков, не будет нищеты. Но какой страшный путь достижения этого – власть! Власть как нечто подавляющее личность, безгранично вызывающее страх. А главное - власть над кем? Не над людьми - акцентирует внимание Достоевский – а «над всею дрожащею тварью и над всем муравейником».

Раскольников не понимает, как Соня, сидя над своей погибелью, прямо над смрадною ямой, в которую её уже полностью втягивает, может говорить о Боге, молиться ему, читать новый Завет: «Разве всё это не признаки помешательства?» - думает он. «Юродивая! Юродивая! – твердил он про себя».

Почему же именно к Соне пришёл Раскольников? Почему именно ей поверяет свои сокровенные, страшные мысли? Герою легче с Соней, потому что она тоже «переступила» через догмы христианства, она тоже грешница…

Автор пишет: «Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги». Именно Соню выбрал Раскольников, именно ей хочет он поведать свою страшную тайну: « - Знаю и скажу…Тебе, одной тебе! Я тебя выбрал. Я не прощения приду просить к тебе, я просто скажу…»

Наверное, Раскольникова (хотя он сам этого и не осознаёт) интуитивно тянет к тому светлому, чистому началу, которое олицетворяет Сонечка, и к которому он страстно, сам того не осознавая, хочет быть причастным. Раскольников чувствует необыкновенную силу, скрывающуюся в этой молодой женщине, нашедшей в себе мужество пожертвовать собой, своими принципами, ради семьи, любви, детей. Он преклоняется перед мужеством, силой, душевной красотой Сони. И, движимый этим чувством, Раскольников «весь быстро наклонился и, припав к полу. Поцеловал её ногу».

Соня в ужасе от того, что Раскольников сделал это, считает, что она недостойна такого отношения. « - Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился…» - так объясняет Раскольников свой поступок, признав и оценив величие этой девушки – «вечной Сонечки, пока мир стоит». .