Сочинение Анализ эпизода допроса Иешуа в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Роман «Мастер и Маргарита» - это удивительное, загадочное произведение, включающее в себя два плана повествования: сатирический (бытовой) и символический (библейский). Из двадцати шести глав романа четыре посвящены событиям библейской истории в интерпретации Булгакова. Это своеобразный «роман в романе». При этом в библейском сюжете писатель выражает свои заветные философские идеи о противостоянии добра и зла.

Один из центральных эпизодов романа – допрос Иешуа Понтием Пилатом. Сцена допроса изображается в главе «Понтий Пилат». Представление прокуратора начинается с детализации («в белом плаще с кровавым подбоем…»). Этот приём помогает автору максимально достоверно показать своего героя. Великий прокуратор предстаёт перед нами не официальным лицом, а человеком с присущими ему недостатками и слабостями. Неслучайно автор говорит о том, что Пилат ненавидит запах розового масла. Внутренний монолог персонажа свидетельствует о его физических мучениях. Пилат болен гемикранией, он постоянно испытывает тяжелые физические муки, головные боли. Речь прокуратора лаконична, значительна. В его руках сосредоточена огромная власть, и Пилат понимает это. Весенний день четырнадцатого числа стал судьбоносным в его жизни. В этот день он встретил Иешуа. Пилат должен был вынести ему свой приговор.

Появление Иешуа вносит в роман особые лирические интонации. Каков Иешуа? Человек, одетый в «старенький голубой хитон», с «белой повязкой», израненный, обезображенный ссадинами. Он поразительно естественен и добр. Символично, что первые слова, которые он произносит: «Добрый человек! Поверь мне…». Иешуа не просто отвечает на допросе, а беседует с прокуратором как человек с человеком. Естественность Иешуа контрастна несвободе, скованности, страданиям прокуратора. Прокуратор действует привычными методами, применяет насилие, заставляя Крысобоя бить Иешуа. Марк Крысобой – это исполинский воин, он символизирует опору официальной власти на силу, деспотизм, подавление человека. Автор тонко интонационно обыгрывает каждую фразу персонажей. Понтий Пилат груб, требователен, нетерпим. Иешуа искренен, прост. Формально перед нами допрос, но его участники постепенно переходят к естественному общению. Именно на диалоге между Иешуа и Понтием Пилатом лежит большая смысловая нагрузка. Внутренне состояние прокуратора меняется на протяжении разговора. Вначале он подавлен, угрюм. Его тяготят обязанности игемона, мучит нестерпимая головная боль, солнцепёк. Ему доставляет мучение даже смотреть на обвиняемого. Своё состояние он ставит выше ответственности за судьбу человека. Недаром подавленность Пилата достигает кульминации в момент, когда у него промелькнула мысль немедленно казнить Иешуа и принять яд. Диалог тонко сочетается с внутренней речью Пилата. Незаметно для себя он задаёт вопросы, не соответствующие протоколу. Он стремится понять мотивы поведения бродяги, смущающего народ: «Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь ни малейшего представления? Что такое истина?» В этот момент Иешуа произносит ключевые сокровенные слова всего эпизода: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова…» Эти слова потрясают прокуратора. Он понимает, что перед ним далеко не обычный человек. Он снимает боль Понтия Пилата, чувствует его состояние, знает о его единственной привязанности к собаке Банго. Снова Булгаков вводит в повествование деталь (глаза прокуратора заискрились надеждой). Иешуа признаётся ему в том, что всех людей он считает добрыми. Это открытие поразило Пилата, уже давно разуверившегося в людях. Иешуа развязали руки. Страшное видение, на мгновение охватившее прокуратора, противопоставлено неожиданно пролетевшей под сводами дворца ласточке. Это символ вечной надежды. Планы Пилата спасти Иешуа по закону не воплотились в жизнь. Этому помешал донос Иуды из Кириафа. Каждое движение, каждое слово Пилата проникнуто внутренней неуверенностью, страхом.

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