Сочинение Анализ эпизода (том 3 глава 16) романа М.А. Шолохова «Тихий Дон»

Данный эпизод в романе описывает ночевку красноармейцев в доме Мелеховых. Перед этим мы узнаем, что красная армия в очередной раз одержала верх над белой, «власть снова сменилась», и теперь красные чувствовали себя хозяевами на Дону.

Григорий Мелехов и вся его семья со страхом ожидали прибытие красноармейцев в хутор – и главный герой, и его брат воевали на стороне белых, теперь же, получается, они попадали в разряд «врагов народа». И вот, наконец, «спустя час Татарский налился скрипом шагов, чужою, окающей речью, собачьим брехом» - в хуторе на побывку становился пехотный полк красной армии.

Автор подчеркивает чужеродность, неприятие солдат казаками, которые презрительно называют красноармейцев «мужиками». Дуняшка не может сдержать смеха при виде того, как неумело сидят эти мужики на лошади. А Петр Мелехов презрительно машет рукой: «Он и лошадь-то, может, в первый раз видит: «Малти поедим, гляди - и доедим». В этом - в разнице культур, языка, в ощущении чужеродности – кроется во многом неприятие казаков и красноармейцев друг к другу.

Это неприятие усиливается, когда казаки видят, как «мужики» ведут себя в их доме, на их земле. Несколько красноармейцев, распределенных к Мелеховым, не успели зайти в дом, как уже всем своим поведением показали, что именно они здесь хозяева. Особенно старался один из солдат – пожилой уже человек по имени Александр. Войдя во двор и увидев брешущую на чужих собаку, он, не раздумывая, стреляет в животное. И далее, на протяжении почти всей побывки, этот человек будет провоцировать Григория, вызывать его на конфликт.

Мы видим, что Григорий крепится изо всех сил – он понимает, чем ему грозит ссора с «победившими». И все же сначала Григорий пытался показать себя хозяином в собственном доме – он «сцепляется» с Александром из-за собаки, а немного позже не выдерживает и начинает спорить с красноармейцем о своем «белом» прошлом.

Но остальные члены семьи – Наталья, отец, Петр – все одергивают Григория. Неужели он не понимает, чем может закончиться эта перепалка с хозяином положения?! В доме царит напряженная атмосфера - боятся все, начиная от Пантелея Прокофьича, который с отвращением смотрит на «нехристей», не крестящих лоб перед едой, и заканчивая детьми, готовыми вот-вот разреветься от страха. Только отчаянная Дарья смеет перечить красноармейцу, который то ли сознательно, то ли от своей «дремучести» обижает дом и хозяев, у которых остановился: «Может быть, есть не деревянная? Недостает еще заразы набраться! Разве это ложка? Огрызок!

Дарья пыхнула порохом:

- Свою надо иметь, ежели чужими гребуете».

Шолохов показывает, что в этой страшной войне попрано все – обычаи, законы, многовековые традиции, просто человеческие отношения. Люди забывают о своих корнях, о том, что они, в первую очередь, люди – особенно ярко это проявляется в поведении красноармейцев.

Мы видим, что страх побеждает в людях чувство собственного достоинства. Как только красные зашли в дом, Григорий, сам того не осознавая, начал заискивать перед ними, как «кобель перед своим хозяином». Так же, в сущности, вели себя и остальные члены семьи. Герою было противно и больно осознавать это, однако всесильный страх он побороть не мог. А чуть позже Григорий понял, что «готов на любые испытания и унижения, лишь бы сберечь свою и родимых жизнь». Герой понимал, что красные, почувствовавшие себя хозяевами положения, готовы на все – на любые издевательства и жестокости.

Но ночью неожиданно моральная пытка закончилась – Александра увели «за недостойное красноармейца поведение». Остаток ночи прошел спокойно. А на утро, когда красные уходили, выяснилось, что Александр когда-то потерял мать и сестру – у него на глазах их расстреляли белые. Этим-то и объяснялось его «неадекватное» поведение:герой не мог простить потери близких, считал всех белых своими кровными врагами.

В этот момент фигура Александра освещается по-иному – он оказывается не виновником, а жертвой, таким же пострадавшим от войны человеком, как и тысячи ему подобных. В финале эпизод освещается теплыми, «человеческими» тонами. Красные проявляют себя, как «нормальные люди», - они благодарят за постой, извиняются на недостойное поведение их товарища, угощают гостинцами детей. И получают ответный теплый отклик – Пантелей Прокофьевич корит Наталью за то, что та ничего не дала в дорогу людям, а Григорий велит жене исправить это недоразумение. И Наталья нагоняет «рыжебрового» красноармейца за калиткой, благодаря его пышкой.

Таким образом, данный эпизод можно назвать одним из самых сильных «антивоенных» эпизодов в романе. Именно здесь показано равенство белых и красных – это просто люди, пусть очень разные, но одинаково чувствующие, одинаково испытывающие боль, страх за свою жизнь, тревогу за своих близких. И эти люди, независимо от их «цвета», оказались жертвами страшной войны, цель которой абсолютно неясна.

Кроме того, Шолохов подчеркивает, что любая война делает из людей животных, лишает их чувства собственного достоинства, разума, всяких этических устоев. Война - это безусловное зло, особенно если эта война братоубийственная. .