Сочинение Анализ эпизода встречи Родиона Раскольникова с Мармеладовым в трактире (по роману Ф.М. Достоевского

Чиновник Семен Захарович Мармеладов и его семья играют важную роль в развитии сюжета и проблематике романа «Преступление и наказание». Впервые с этим героем мы встречаемся в эпизоде его беседы с Раскольниковым в трактире. Именно из этого отрывка мы узнаем историю жизни Мармеладова, знакомимся с его женой и дочерью, узнаем об их жизненной трагедии.

Итак, Раскольников после очередного визита к старухе-процентщице идет в трактир. Его привело в это место то же желание залить свое горе, то же ощущение пустоты и душевной тошноты, что и остальных посетителей. Достоевский показывает, что кабак – это обитель несчастных, обиженных жизнью людей. Они дошли «до грани» своего нравственного падения, совершенно опустились и превратились в скотов. Люди приходят сюда, опускаются еще ниже, пропивают последнее, обижают самых близких людей и, мучаясь от осознания своей ничтожности, снова приходят в трактир. Получается замкнутый круг, разорвать который этим несчастным не под силу.

Все это Раскольников, да и мы, понимаем из рассказа Мармеладова. Этот человек сразу привлек внимание Родиона. В его глазах «светилась как будто даже восторженность, - пожалуй, был и смысл и ум, - но в то же время мелькало как будто и безумие». Мармеладов тоже выделил Раскольникова из круга постоянных посетителей трактира. Он искал человека, которому можно было рассказать о своей жизни, как бы исповедаться, облегчить душу. Такого человека, образованного, способного понять и не осудить сразу, Семен Захарович увидел в Раскольникове.

Внешность Мармеладова выдавала в нем опустившегося, пьющего человека, живущего в нищете. Но, как выясняется дальше, когда-то это был титулярный советник. Он овдовел и женился второй раз на Катерине Ивановне. Автор подчеркивает, что Мармеладов сделал это исключительно из жалости и сочувствия к женщине, которая осталась вдовой с тремя детьми и жила в полнейшей, беспросветной нищете.

Выйти замуж за героя Катерине Ивановне было не так-то легко: помимо ее гордого и самолюбивого характера, в ней говорило и благородное происхождение, и возвышенное воспитание. Но нищета ломает людей, делает из них рабов, принуждает к несчастью. Так произошло и с этой женщиной. Выйдя за Мармеладова, она попала в еще большую нищету и унижение. Герой начал пить и пропивать все, отнимая последнее не только у своей дочери Сонечки, но и у трех маленьких детей своей жены. От постоянного недоедания и волнений Катерина Ивановна заболела чахоткой, и состояние ее постоянно ухудшалось – она «начала харкать кровью».

Мы видим, что Мармеладов признает свою вину, а вина его велика. Пока он заливал свое горе и беспомощность вином, с его родными происходили страшные вещи. Лебезятников избил Катерину Ивановну за то, что она вступилась за бедную Сонечку. От такого унижения женщина слегла, оставив детей практически без присмотра. Ведь Соня теперь приходила домой только в сумерки, что бы никто не увидел ее. Ей нельзя было зайти в родной дом, потому что жила она по желтому билету, так как стала уличной женщиной.

Трагедия Сонечки обыденна и от того еще более страшна. Девушка зарабатывала на жизнь шитьем, но однажды ей не заплатили денег за работу, а «затопав ногами и обозвав неприлично, под видом будто бы рубашечный ворот сшит не по мерке и косяком», выгнали. А дома мачеха, измотанная страшной жизнью, вгорячах послала девушку на панель. И Сонечка решилась, переступила через свою душу ради спасения жизней близких.

Страшно описание ее первого возвращения с «работы». Девушка молча положила на стол заработанные деньги, накрылась большим зленным платком с головой и легла на кровать. И только плечики ее и все тело подрагивали под этим «укрытием». Тогда Катерина Ивановна осознала, на что она толкнула падчерицу: «подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе, обнявшись».

И, рассказывая обо всех несчастьях своей семьи, Мармеладов добавлял: «а я. . . лежал пьяненькой-с». Мы видим, что этот герой ругает себя за свое скотское состояние, но от слабости характера, ничего поделать с этим не может. Раскольников встречает его в тот момент, когда Семен Захарович пьет уже пятый день. И это при том, что в их семье только недавно блеснула надежда на улучшение, – Мармеладов нашел себе место и даже ходил на службу два дня. И эти два дня были самыми счастливыми за многие годы жизни его семьи. Но счастье продолжалось недолго – герой пропил все, что было у него. Он просит Раскольникова довести его до дома.

Этот момент является финалом данного эпизода, вводящего в роман Мармеладова и его семью.

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