Сочинение Анализ эпизода встречи князя Андрея со старым дубом

Эпизод встречи князя Андрея Болконского со старым дубом является одним из поворотных мест в романе: это переход на новый этап жизни, полная перемена мировосприятия героя. Встреча с дубом - перелом в старой его жизни и открытие новой, радостной, в единении со всем народом.

Дуб - символический образ психологического состояния князя Андрея, образ масштабных и скорых перемен, произошедших в его душе. При первой встрече Андрея с дубом, он встретил его угрюмым и не подчиняющимся остальному (лесному) миру деревом: "С огромными своими неуклюже, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым, презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца". Такой же контраст мы видим и в обществе А. П. Шерер между князем и остальными гостями этого салона. Его не занимают разговоры о Бонапарте, который был центром обсуждений у Анны Павловны, и, "видимо, все бывшие в гостиной не только знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них, и слушать их ему было очень скучно". Такую же апатию мы видим и на внешнем облике дуба, дико и одиноко стоящего среди зеленой березовой рощи.

Но при их второй встрече Андрей находит дуб обновленным, полным жизненных сил и любви к окружающему миру: "Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого горя и недоверия - ничего не было видно. Сквозь столетнюю жесткую кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что это старик произвел их". Как же так неожиданно и скоро произошла эта перемена в дубе? Она произошла, так как внутри, в жилах этого могучего дерева уже находился источник перемен, не проявленный еще во время первой встречи с Андреем Болконским. Но мы сказали, что дуб - это символический образ князя Андрея. Так каким же был потенциал, таящийся в князе Андрее до их второй встречи?

Этот "потенциал" сложился из самых лучших моментов его жизни. Первый - бой при Аустерлице, и "над ним не было ничего уже, кроме неба, - высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками". Второй момент - встреча с Пьером на пароме, где Пьер рассказал Андрею о масонстве, о вечной жизни, о боге: "Свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь". Третий - это случайно услышанный разговор девочки, взволнованной красотой ночи и желавшей улететь в небо (Наташи Ростовой), возбудивший в нем давно погасшие чувства радости и счастья.

Но также к этим переменам его подтолкнули и множество пережитых им разочарований. Во-первых, это "падение" в его глазах кумира многих членов высшего российского общества, в том числе и князя Андрея, - Наполеона - после встречи с ним: "Это был Наполеон - его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком", "ему так ничтожны казались все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы". Во-вторых, это неожиданная смерть Лизы: "Видишь дорогое тебе существо, которое связано с тобой, перед которым ты был виноват и надеялся оправдаться, и вдруг это существо страдает, мучается и перестает быть. . . ".

Все эти происшедшие события, накладываясь друг на друга, ищут выхода и единого оптимального решения, и выход из мучившего князя Андрея круга повторяющхся и гнетущих событий только один: другая жизнь с новыми идеалами и устремлениями. Анализируя всю свою прошедшую жизнь, Андрей понимает, что жил только ради себя (например, мечтая о личном подвиге, о своем "тулоне", который бы его прославил). Именно это и приводило к частым разочарованиям в жизни. И увидя преображенным дуб, князь Андрей в полной мере оценил неправильность своих прежних целей и принципов, видя перед собою дуб как отражение себя. Преображение дуба - это внутреннее преображение самого князя Андрея, это полное переосознание и обновление всех основ его жизни.

Поэтому встреча Андрея Болконского с дубом играет большое значение. Это переход героя от эгоистической гордой жизни к жизни "для других", в единении со всем народом: ". . . чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!".