Сочинение Анализ главы 12 части 3 первой книги романа М. Шолохова «Тихий Дон»

М. Шолохов – писатель большого таланта, посвятивший все свое творчество родной земле и родному народу – донскому казачеству.

В 20 веке на долю русского народа (и казаки здесь не исключение) выпало множество страшных испытаний. О жизни казачества в «лихую годину» войн и революций рассказывают все произведения Шолохова, однако главным творением писателя считается его эпопея «Тихий Дон», повествующая о судьбе донского казачества в эпоху Октябрьской революции 1917 года и последовавшей за ней гражданской войны.

Однако главному герою романа пришлось пережить испытания не только войной гражданской. В первых книгах произведения Григорий Мелехов попадает на фронты первой мировой, уже там понимая, что такое бессмысленная война, что эта кровавая бойня делает с человеческими душами. Лучшее подтверждение этому – эпизод «Убийство Чубатым пленного австрийца» (глава 12 часть 3 первой книги романа).

Данный отрывок имеет большую вступительную часть. В ней автор знакомит нас с казаком Алексеем Урюпиным, получившим прозвище Чубатый, психологически обосновывает его жестокий поступок. Важно, что этот образ дается через восприятие Григория Мелехова - тем самым подчеркивается разница между этими героями, их натурами и жизненными философиями.

Итак, Чубатый – молодой казак, чьи «веселые, бесстрашные глаза вечно смеялись». Однако эта портретная черта говорит не о добром нраве персонажа, а, наоборот, о его жестокости, равнодушии ко всему окружающему, душевной черствости. Мелехов говорит про Чубатого: «Волчиное в тебе сердце, а может, и никакого нету, камушек заместо него заложенный». Важно, что Алексей с готовностью и даже какой-то гордостью соглашается с товарищем.

Чубатого боятся лошади, что для Григория является верным знаком «звериной натуры» этого человека. Да и сам он признается в своем презрении к людям, для него человеческая жизнь - ничто: «Убью и не вздохну - нет во мне жалости!».

Во всей полноте натура Чубатого проявляется, когда к нему в руки попадает беззащитный австрийский солдат.

Этого молодого офицера взял в плен небольшой отряд наблюдения, членами которого были Чубатый и Мелехов. Автор подчеркивает, что пленный австриец мог вызвать только жалость, сочувствие, даже сострадание. Он был еще очень молод (писатель несколько раз упоминает его по-юношески «пухлые щеки») и сильно напуган тем, что с ним произошло. Пленный с готовностью отдает казакам свое оружие, угощает их табаком, пытается «задобрить» русских растаявшим «пахучим мятым шоколадом».

Автор намеренно подчеркивает «мирные» черты в этом персонаже, показывает, что он очень далек от этой войны и ее целей, является, по сути, таким же «пушечным мясом», как и русские солдаты. Шолохов показывает, что пленный - такой же человек, обладающий чувствами и привязанностями (недаром австриец просит взять с собой записную книжку, в которой находились фотографии его родных).

Мы видим, что казаки подсознательно чувствуют все это и относятся к офицеру дружелюбно - они решают отвести его в штаб в качестве «языка». Сопровождать пленного вызывается Чубатый.

На трагический исход этого предприятия указывает комментарий автора: «Таким он и остался в памяти Григория - накинутая внапашку расшивная гусарская куртка, белесые, торчмя поднятые вихры и уверенная, бравая походка». Через некоторое время казаки узнают, что Чубатый зарубил пленного.

Алексей утверждает, что тот пытался бежать, однако Григорий нисколько не сомневается, что это не так – Чубатый убил австрийца «зря», чтобы потешить свою звериную натуру. Этот факт никак не укладывается в голове Мелехова, он возмущен до такой степени, что в запале пытается убить Чубатого: «Убью!. . - рванулся к нему Григорий».

Вскоре предположение Мелехова подтверждается – он, как и остальные казаки отряда, видит тело пленного, разрубленное сзади: «Ужасающий удар, нанесенный, по всей вероятности, сзади, расклинил пленного надвое, от плеча наискось до пояса».

Мир души Чубатого, внутренне состояние Григория, а также общее настроение данного эпизода помогает выразить финальный пейзаж, «пропитанный» увяданием и тлением, густыми темными тонами, мраком и сожалением по ушедшему солнцу: «Откуда-то с болота подползал пресный запах мочажинника, ржавой сырости, гнилья; гукала выпь. . . Над просекой меркли на стволах сосен темно-рудые следы ушедшего солнца».

В этом эпизоде автор размышляет о том, что делает с человеком война. Она в крайней степени усиливает жестокость жестокосердных, выхолащивает души «обыкновенных», разрушает добросердечных. Рассуждает писатель и о войне как таковой: оправданы ли ее цели сотнями тысяч убитых и искалеченных, неужели смысл жизни человека заключается лишь в том, чтобы однажды стать «пушечным мясом»?

«Убийство Чубатым пленного австрийца» - один из важных эпизодов «Тихого Дона». Он проявляет гуманную натуру главного героя произведения, его жизненную философию, объясняет внутренние изменения, которые произошли с Мелеховым во время первой мировой войны, в некоторой степени раскрывает причины его внутренних поисков. Кроме того, данный отрывок показывает и страшное лицо любой войны, где люди ни за что убивают друг друга; «готовит» Мелехова и других героев к последующим испытаниям, главным из которых станет кровавая гражданская война. .