Сочинение Анализ главы 12 повести И.С. Тургенева " Первая любовь".

Повесть " Первая любовь"- автобиографическое произведение Тургенева. Прототипом молодого героя повести, как говорил Тургенев, послужил он сам: "Этот мальчик ваш покорный слуга". Прототипом Зинаиды стала поэтесса Екатерина Шаховская. Она была соседкой по даче пятнадцатилетнего Тургенева и, именно она открыла в его жизни полосу неразделенной любви.

В повести " Первая любовь " писатель очень поэтически описывает это чувство, приносящее ему и радость и горе, но всегда делающее его чище, возвышеннее. Сюжет повести очень прост. Главное в нем - это искренность, взволнованность и лиризм в выражении чувств: "Это единственная вещь, котоая мне до сих пор доставляет удовольствие, потому что это сама жизнь, это не сочинено. . . "

Повесть делится на главы. Это определяется авторским замыслом - рассказать о чреде событий юности героя, которые запомнились ему с детства. Каждая глава имеет свой микросюжет. В 12 главе рассказывается о кульминации развития чувства любви рассказчика. Именно в этой главе он пережил чувство лучше которого у него не было в жизни.

Эта глава существенно дополняет наше представление о героях. Зинаида несмотря на кажущееся легкомыслее способна на страдания и серьезные чувства. Она страдает от "незаконности" своего чувства, это толкает ее на непредсказуемые поступки. Это тип "тургеневской девушки" - ребячество, детские повадки с силой любви и чувством взрослой девушки.

А о главном герое лучше говорят его же собственные слова: "Я был еще ребенок".

Сюжет построен на драматическом процессе рождения чувства в детской душе. Сцена описанная в 12 главе очень важна в развитие сюжета и является кульминационной.

Кроме того, в этой главе автор с особой силой утверждает свою точку зрения:"только любовь вызывает расцвет всего существа, какой не может вызвать ничто другое". Его герой уже взрослый человек, переживший многое в свои годы , но именно то, пережитое тогда, в 16 лет чувство он называет блаженством и утверждает, что оно уже не повторится. Способность человека глубоко любить Тургенев считал мерилом его ценности и многих своих героев подвергал испытанию любовью.

Тургенев раскрывает характеры своих героев не прямо в их общественной деятельности, а в личной, интимной сфере. Герой обязательно должен состояться как личность.

Психологизм Тургенева называется "скрытым" или "тайным", ибо писатель никогда не изображал прямо все чувства и мысли своих героев, но давал угадывать их по внешним проявлениям. Он насыщает свое повествование изображением действий герое, именно они сообщают нам о том, что чувствует герой в это время.

Таким образом, можно сказать, что 12 глава с убедительностью и ясностью доносят до нас авторскую позицию. .