Сочинение Анализ главы «Девятнадцать» в романе А. Фадеева "Разгром"

Роман А. Фадеева «Разгром» (1925 – 1926 годы) стоит в ряду лучших произведений о гражданской войне. Автор, пройдя партизанскую войну, описывает события как бы «изнутри». Он дает объективную оценку событий того времени. А. Фадеев заставляет читателя по-другому осмыслить многие стороны российской истории.



«Разгром» повествует о борьбе и гибели одного партизанского отряда на Дальнем Востоке. Автор выбирает необычный для военных произведений взгляд на события. В романе очень много места уделяется описанию внутреннего мира партизан. Благодаря этому мы понимаем, что привело героев, простых людей, в отряд Левинсона. А также почему, несмотря на превосходство, белая гвардия и интервенция на Дальнем Востоке потерпела поражение.



На протяжении всего повествования мы наблюдаем за развитием характеров трех главных героев: Левинсона, Морозки и Мечика. Они являются представителями разных срезов общества. Левинсон – командир, Морозка – простой рабочий в прошлом и партизан в настоящем, Мечик – юноша из интеллигентной семьи, захотевший стать партизаном. Важно заметить, что Фадеева интересует прежде всего духовное развитие этих героев.



В итоговой главе романа «Девятнадцать» мы узнаем о финале похода партизанского отряда и о судьбах героев «Разгрома». В XVII главе отряд натыкается на казачью засаду. Его не спасают высланные вперед дозорные. Мечик, который был первым разведчиком, встретившись с казаками, позорно убегает от неприятеля. Позже, когда погоня затихла, герой осознает последствия своего поступка: « Что я наделал. . . о-о-о. . . что я наделал, -- повторял он, перекатываясь на локтях и животе и с каждым мгновением все ясней, убийственней и жалобней представляя себе истинное значение своего бегства, первых трех выстрелов и всей последующей стрельбы. -- Что я наделал, …». Но автор тут же уточняет, что «мучился он не столько потому, что из-за этого его поступка погибли десятки доверившихся ему людей, сколько потому, что несмываемо-грязное, отвратительное пятно этого поступка противоречило всему тому хорошему и чистому, что он находил в себе». Еще немного поразмыслив, Мечик чувствует радостную свободу: «Он все еще осуждал себя и каялся, но уже не мог подавить в себе личных надежд и радостей, которые сразу зашевелились в нем, когда он подумал о том, что теперь он совершенно свободен и может идти туда, где нет этой ужасной жизни и где никто не знает о его поступке». Таким образом, Мечик не смог преодолеть испытаний и не смог воспитать в себе сильную личность, хотя имел для этого, как показывает автор, все основания. Романтические мечты этого героя разбились о суровые будни партизан.



Стать настоящим человеком, осознающим себя и всю окружающую жизнь, получилось, на мой взгляд, у другого героя романа – Морозки. На страницах романа этот герой взрослел, размышлял и внутренне перестраивался. В его характере появляется самокритичность и желание бороться со своими вредными привычками. В «Девятнадцати» Морозка предстает перед нами человеком, полностью осознающим свой человеческий долг. Можно сказать, что перед смертью герой совершает подвиг: «Он так ярко чувствовал их в себе, этих уставших, ничего не подозревающих, доверившихся ему людей, что в нем не зародилось мысли о какой-либо иной возможности для себя, кроме возможности еще предупредить их об опасности. . . Он выхватил револьвер и, высоко подняв его над головой, чтобы было слышнее, выстрелил три раза, как было условлено. . . ».



Неким идеалом является для Фадеева, как мне кажется, Левинсон. Это человек, обладающий всеми качествами командира и просто настоящей личности. В последней главе мы окончательно убеждаемся в этом. Смертельно уставший, как и все партизаны, в полубреду командир чувствует родственную близость со своими бойцами. Он очень переживает, думая о недавней гибели некоторых из них. Как простой смертный, Левинсон переживает, что в ответственный момент не сможет спасти партизан, принять правильное решение. Но в нужный момент на помощь ему приходит партизан Бакланов. Левинсон отчаянно ведет отряд на прорыв.

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