Сочинение Анализ монологов Катерины по пьесе А.Н. Островского «Гроза»

А. Н. Островский – великий русский драматург, автор множества пьес. Но только пьеса «Гроза» является вершиной его творчества. Критик Добролюбов, анализируя образ Катерины, главной героини этого произведения, назвал ее «лучом света в темном царстве».

В монологах Катерины воплощаются заветные мечты о гармоничной счастливой жизни, о правде, о христианском рае.

Хорошо и беспечно протекала жизнь героини в родительском доме. Здесь она чувствовала себя «на воле». Жила Катерина легко, беззаботно, радостно. Она очень любила свой сад, в котором так часто гуляла и любовалась цветами. Рассказывая потом Варваре о своей жизни в родительском доме, она говорит: «Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле. Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать не принуждала; что хочу, бывало, то и делаю. . . Встану я, бывало, рано; коли летом, так схожу на ключок, умоюсь, принесу с собой водицы и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много-много». Настоящую радость жизни переживает Катерина в саду, среди деревьев, трав, цветов, утренней свежести просыпающейся природы: «Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут».

Катерина мечтает о земном рае, который представляется ей в молитвах восходящему солнцу, утреннем посещении ключей, в светлых образах ангелов и птиц. Позднее, в трудную минуту жизни, Катерина посетует: «Кабы я маленькая умерла, лучше бы было. Глядела бы я с неба на землю да радовалась всему. А то полетела бы невидимо, куда захотела. Вылетела бы в поле и летала бы с василька на василек по ветру, как бабочка».

Несмотря на свою мечтательность и восторженность, Катерина еще с детства отличалась правдивостью, смелостью и решительностью: «Такая уж я зародилась горячая! Я еще лет шести была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно, я выбежала на Волгу, села в лодку, да и отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли, верст за десять!».

Выступая всей жизнью своей против деспотизма и черствости, Катерина доверяется во всем внутреннему голосу совести и одновременно пытается преодолеть тоску по утраченной душевной гармонии. Когда Варвара вручает ей ключ от калитки, через которую можно выйти на тайное свидание, душа ее полна смятения, она мечется, как птица в клетке: «В неволе-то кому весело! Вышел случай, другая и рада: так очертя голову и кинется. А как же это можно, не подумавши, не рассудивши-то! Долго ли в беду попасть! А там и плачься всю жизнь, мучайся; неволя-то еще горче покажется». Но тоска по родственной душе и просыпающаяся любовь к Борису берут верх, и Катерина оставляет у себя заветный ключ и ждет тайного свидания.

Мечтательная натура Катерины ошибочно видит мужской идеал в образе Бориса. После ее публичного признания о связи с ним, Катерина осознает, что даже если свекровь и муж простят ее прегрешения, жить по-прежнему она уже не сможет. Ее надежды и мечтания разрушены: «Еще кабы с ним жить, может быть, радость бы какую-нибудь я и видела», и теперь ее мысли не о себе. Она просит у любимого прощения за причиненные ему тревоги: «За что я его в беду ввела? Погибать бы мне одной» А то себя погубила, его погубила, себе бесчестье – ему вечный покор!»

Решение покончить с собой приходит к Катерине как внутренний протест семейному деспотизму и ханжеству. Дом Кабанихи для нее стал ненавистным: «Мне что домой, что в могилу – все равно. В могиле лучше…». Ей хочется обрести свободу после пережитых ею нравственных бурь. Теперь, к концу трагедии, ее тревоги уходят и она решает оставить этот мир с сознанием своей правоты: «Молиться не будут? Кто любит, тот будет молиться».

Смерть Катерины наступает в момент, когда умереть для неё лучше, чем жить, когда только смерть оказывается выходом, единственным спасением того хорошего, что в ней есть. .