Сочинение Анализ очерка И.С. Тургенева "Бирюк"

Я решила проанализировать произведение Ивана Сергеевича Тургенева «Бирюк». Оно состоит из нескольких связанных между собой эпизодов, включающих описание природы и крестьянского быта. Портретные характеристики и речь героев, составляют большую развернутую картину, которая дает возможность представить нищенское существование зависимых от господ крепостных. Создаётся вся эта атмосфера с помощью эпитетов: "огромная лиловая туча", "длинные серые облака", "по пыльной дороге", "душный жар". И олицетворений: "туча поднималась", "облака неслись", "ракиты тревожно шевелились". Сочетания слов, рисующих быстрое наступление ненастья, также важны, так как унылые картины природы подчеркивают драматизм положения крестьян: "гроза надвигалась", "туча медленно поднималась", "неслись облака". Своеобразие данного сюжета связано и с жанром произведения - очерком, в котором описание и повествование складываются из наблюдений рассказчика, а если вспомнить, то очерком является краткое описание жизненных событий.

Говоря о композиции, можно сказать, что она линейна. Экспозиция весьма мала, практически отсутствует. Завязка же появляется, в то время как начинает портиться погода, как бы предзнаменуя автору о лесничем, с его незавидным жизненным положением.

Кульминация наступает внезапно, после окончания ливня (что вводит в заблуждение, поскольку после дождя наоборот обычно всё налаживается) - бирюк слышит глухой стук топора.

И, наконец, развязка происходит, когда Фома кричит мужику: «Убирайся к чорту с своею лошадью!». Весьма неожиданный поворот, ведь атмосфера накалилась до предела, и чувствовалось, что без хорошей драки не обойдётся. Ан, нет. Вот он простой крепостной крестьянин – добрый малый.

Оба основных персонажа, лесник - Фома Кузьмич и пойманный им мужик, находятся в равных социальных и житейских условиях. Однако у двух людей разные жизненные позиции. Но как бы ни поступил Бирюк, он в любом случае нарушает закон либо в отношении неприкосновенности частной собственности, либо в отношении человечности. Это социальный тупик, в котором любая правда оборачивается неправдой. Поэтому, нужна не жалостливость доброго барина, а нужно уничтожить правовое беззаконие, имя которому - крепостное право. Вот тема и проблема этого рассказа. .