Сочинение Анализ оды "Вольность"

Полно и чётко взгляды Пушкина выразились в его оде «Вольность», написанной вскоре по выходе из лицея, в том же 1817 году.

Уже самое название оды указывает, что Пушкин взял за образец одноимённое стихотворение Радищева. В варианте одной строки «Памятника» Пушкин подчёркивает связь своей оды с одой Радищева.

Пушкин, как и Радищев, прославляет вольность, политическую свободу. Оба они указывают на исторические примеры торжества вольности (Радищев — на английскую революцию XVII века, Пушкин - на французскую революцию 1789 года). Вслед за Радищевым Пушкин считает, что равный для всех закон — залог обеспечения политической свободы в стране.

Но ода Радищева — призыв к народной революции, к ниспровержению царской власти вообще, а ода Пушкина направлена только против «тиранов», ставящих себя выше закона. Пушкин выражал в своей оде взгляды ранних декабристов, под влиянием которых он находился.

Однако сила пушкинского стиха, художественное мастерство поэта придавали оде более революционное значение. Передовой молодёжью она воспринималась как призыв к революции. Так, например, знаменитый русский хирург Пирогов, вспоминая о днях своей юности, рассказывает следующий факт. Один из его товарищей-студентов, как-то заговорив о политических взглядах Пушкина, отразившихся в оде «Вольность», сказал: «По-нашему не так; революция так революция, как французская,— с гильотиной». Тогда другой гневно воскликнул: «Кто так из вас смеет говорить о Пушкине? Слушайте!» — и прочитал стихи:

Самовластительный злодей!

Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей

С жестокой радостию вижу.

Читают на твоём челе

Печать проклятия народы,

Ты ужас мира, стыд природы,

Упрёк ты богу на земле.

Не менее революционно звучали для читателей и заключительные строки второй строфы:

Тираны мира! трепещите!

А вы, мужайтесь и внемлите,

Восстаньте, падшие рабы!

Своё стихотворение Пушкин, по примеру Радищева, облёк в форму оды. Начинается ода с обращения к грозной для царей музе — гордой певице свободы, тут же указывается тема: «Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порок». Далее следует изложение основного положения: для блага народов необходимо сочетание мощных законов с вольностью святой. Затем это положение иллюстрируется историческими примерами (Людовик XVI, Павел I). Заканчивается ода, как обычно, обращением к царю извлечь урок из сказанного.

Стройность композиции помогает следить за движением мыслей и чувств поэта. В соответствии с содержанием оды находятся и словесные средства его выражения.

Речь поэта, приподнятая, взволнованная, отражает разнообразные его чувства: пламенное желание свободы (I строфа), негодование против тиранов (II строфа), скорбь гражданина при виде царящего беззакония (III строфа) и т. д. Поэт находит точные и вместе с тем образные слова для выражения волнующих его мыслей и чувств. Так, музу политической оды он называет «грозой царей», «свободы гордою певицей», которая «гимны смелые» внушает.

Ода «Вольность» оказала большое революционизирующее влияние на современников Пушкина, она служила декабристам в их революционной агитации. .