Сочинение Анализ отрывка из романа Достоевского «Преступление и наказание» (Сон Раскольникова на каторге).

«Преступление и наказание» занимает особое место в творчестве Достоевского. Никогда раньше он так широко не изображал нищету и страдания обездоленных, бесчеловечье и жестокость современной жизни.

Роман вырос на основе глубоких и печальных раздумий писателя над важнейшими проблемами времени. Достоевского интересуют, прежде всего, нравственные последствия повсеместного обнищания, рост преступности и народного пьянства, вызванные реформой 1861 года.

Достоевский остро сознавал, что повседневная, будничная жизнь буржуазного города не только рождает материальную нищету и бесправие, но и вызывает к жизни в мозгу людей разного рода фантастические идеи. Вот и в уме Родиона Раскольникова, главного героя романа, зарождается теория, допускающая «кровь по совести». По этой философской идее люди делятся на два разряда: «тварь дрожащая», или собственно материал, создающий себе подобных и привыкший к послушанию, и необыкновенных людей, усилиями которых движет прогресс. Эта теория дала ему право убить человека, старуху-процентщицу. Раскольников верил, что преступление его будет совершено «во имя спасения человечества».

Однако при столкновении с жизнью теория двух разрядов людей начинает рушиться. Измотанный страхом разоблачения, раскольников пересматривает свое место в теории. Главный герой понимает, что он - отнюдь не Наполеон, что в отличие от своего кумира, спокойно жертвовавшего жизнями десятков тысяч людей, не в состоянии справиться со своими чувствами после убийства одной «гаденькой старушонки». Раскольников пытается определить, где же он сделал ошибку. «Старушонка вздор! - думал он горячо и порывисто, - старуха пожалуй что и ошибка, не в ней дело. Старуха была только болезнь… я переступить поскорее хотел… я не человека убил, я принцип убил! Только и сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается». Принцип, через который пытается переступить главный герой, - это совесть. Стать «властелином» ему мешает доброта его души. Раскольников все больше думает о раскаянии, и не случайно заставляет Соню Мармеладову читать евангельскую притчу о воскресении Лазаря. Преступник мучается, но любовь к Соне побуждает его признаться в убийстве. Однако и на каторге Раскольников все еще уверен, что теория правильна, просто он себя ошибочно не к тому разряду отнес, за что и расплачивается.

И вот Раскольникову снится сон, помогающий ему сделать последний шаг – сознательно отказаться от своей теории. «Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве. . . Люди … становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные…Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе» этот фрагмент обнажает перед нами внутреннюю сторону всего случившегося с Раскольниковым. Герой видит «идеологический» сон, полное осуществление своей «проклятой мечты». Достоевский наполняет этот сон глубоким символическим содержанием. Писатель указывает на страшную опасность для человечества-«трихины», которые приводят к утрате всех нравственных норм, всех критериев добра и зла.

Сон противопоставляется теории Раскольникова. Если раньше он считал, что «людей с новой мыслею необыкновенно мало рождается», то в сне говорится, что мир страдает от недостатка чистых людей. «Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю».

Сострадание всему миру и постижение разрушающей и самоуничтожающей сущности эгоизма, зла, ненависти помогают Раскольникову избавиться от «трихинов» своей души, излечиться от болезни и воскреснуть для новой жизни.

Роман «Преступление и наказание» - это произведение, посвященное истории о том, как мечущаяся человеческая душа шла через страдания и ошибки к постижению истины. Достоевского интересуют проблемы добра и зла, сущность человека, падения и возрождения души человека. Его позиция – гуманизм, любовь к человеку, кто бы он ни был. Поэтому он дает возможность своему грешному герою прозреть и ужаснуться содеянному, поверить в любовь и возрождение своей души. .