Сочинение Анализ первой главы поэмы В.В. Маяковского «Облако в штанах».

Поэма В. В. Маяковского «Облако в штанах» - поэма о любви. Но о любви несчастной, трагической. Можно сказать, что это поэма о любви, «ограбленной современной жизнью».

В «Облаке в штанах» лирический герой разоблачает буржуазное общество, в котором он, как и миллионы других людей, вынужден жить. Это общество «жирных, «желудков в панаме», которое не имеет ничего святого, не имеет души и сердца.

Поэма состоит из четырех частей, каждая из которых представляет собой крик лирического героя: «Долой вашу любовь!, «Долой ваше искусство!», «Долой ваш строй!», «Долой вашу религию!»

Первая часть поэмы – глубоко личная. Она во многом автобиографична. Об этом говорят детали из реальной жизни поэта Маяковского. Так, он передает своеобразный привет своим сестрам: «Скажите сестрам, Люде и Оле, - ему уже некуда деться». Кроме того, называет «место действия» первой части - Одессу. Поэт сам убеждает читателя, что это было на самом деле. Ему важно, чтобы поверили в реальность всего описанного в «Облаке в штанах». Чтобы поверили и ужаснулись, поверили и возмутились…

В первой части произведения передана небольшая, но очень эмоционально насыщенная ситуация. Герой в комнате (у нее или у себя?) ждет свою возлюбленную, которая вот-вот должна прийти. Но проходит час, другой, третий, а ее все нет.

Маяковский с большим мастерством и талантом психолога описывает эмоциональное состояние своего героя. Он чувствует себя глубоко несчастным. Герой превратился в корчующуюся дряблую громадину. Он одинок, ему так не хватает женского тепла, ласки, любви.

Герой мечется по комнате, в его голове мешаются страшные мысли и сомнения:

Будет любовь или нет?

Какая -

большая или крошечная?

Состояние лирического героя Маяковский передает с помощью оригинальных метафор: «плавлю лбом стекло окошечное», «уткнувшись дождю лицом в его лицо рябое, жду…»

И вот наступает полночь. Уже 12 часов, а героиня обещала прийти в четыре! Этот магический час, время разгула злых сил, полностью подкосил героя. Он почувствовал себя убитым:

Упал двенадцатый час,

как с плахи голова казненного.

Напряжение героя настолько велико, что ему начинают видеться всякие чудовища, нервы его на пределе и вот-вот взорвутся от напряжения. Поэт буквально изображает выражение «нервы расходились, расшатались», чтобы передать пик напряжения лирического героя:

Слышу:

тихо,

как больной с кровати,

спрыгнул нерв.

И вот,-

сначала прошелся

едва-едва,

потом забегал,

взволнованный,

четкий.

Теперь и он и новые два

мечутся отчаянной чечеткой.

Вся обстановка гостиницы включена в картину ожидания-переживания. Она оживает, превращается в монстров, «химер», чудовищ.

Но вот, наконец-то, появляется и героиня. На несколько мгновений все замирает. Она спокойно и с вызовом сообщает герою, что выходит замуж. Видно, что между влюбленными уже был разговор на эту тему, героиня что-то решала, герой ее в чем-то убеждал. И вот Мария приняла решение. Она выходит замуж и оставляет лирического героя.

Оказывается, лирический герой был убежден, что его Марию «украдут», как Джоконду. Эту картину невозможно купить, она бесценна. Так и героиня бесценна для лирического героя. Но на самом деле ее купили. Мария продала свою любовь за деньги, роскошь, положение в обществе.

В разговоре с девушкой герой спокоен, спокоен, «как пульс покойника». Душа его умерла. Ее растоптала современная любовь, продающаяся за деньги и опирающаяся только на расчет:

а самое страшное

видели -

лицо мое,

когда

я

абсолютно спокоен?

Внешне лирический герой абсолютно спокоен, но внутри он горит. Этот пожар ничем не потушить. Душа и сердце героя погибают, превращаются в пепел, и ничто не может спасти его, никто не может ему помочь в этом мире лжи и обмана. В мире «жирных» нет места настоящей любви, настоящему человеку….