Сочинение Анализ песни Высоцкого В.С. «Песня о земле»

«Песня о земле» B. C. Высоцкого написана для кинофильма «Сыновья уходят в бой». В ней подчеркивается жизнеутверждающая сила родной земли. Ее неисчерпаемые богатства выражает поэтичное сравнение: «Материнство не взять у земли, Не отнять, как не вычерпать моря».

Стихотворение содержит риторические вопросы, которые привносят в него полемические ноты. Лирическому герою приходится доказывать свою правоту в споре со скептиками и слабыми духом людьми.

Основным изобразительно-выразительным средством в стихотворении является олицетворение («Кто сказал, что земля умерла», «. . . Она почернела от горя», «Обнаженные нервы земли Неземное страдание знают» и т. д. ). Земля, таким образом, выступает в произведении как живое существо, которое способно петь и страдать. Образ земли воплощает душу России, которую нельзя покалечить, как ее многострадальный лик, изуродованный, израненный воронками и траншеями.

Земле изначально присуще материнство как неотъемлемое и естественное качество. Все попытки уничтожить на ней жизнь тщетны и несостоятельны. Одновременно с этим подчеркивается целительная сила времени.

Примечательно, что B. C. Высоцкий изначально не разделяет землю на свою и чужую. Хотя речь в стихотворении идет прежде всего о судьбе измученной войной родины, в произведении проявляется в определенной степени и планетарное мышление поэта, которого волнует любое человеческое горе на свете.

В финальной строфе поэт выражает непоколебимую уверенность в том, что земля «вынесет все, переждет». Он спорит с теми, кто не верит в будущее и думает, что земля «замолчала навеки». Особое значение в этой связи в финале приобретает образ песни, воплощающий идею духовного возрождения, веру в лучшее будущее и преодоление невзгод, связанных с войной.

Создавая образ израненной земли, B. C. Высоцкий вместе с тем изображает войну как «неземное страдание» и величайшее из бедствий. Обобщенный образ страдания земли невольно проецируется на судьбу каждого ее жителя, познавшего боль, смерть и духовное опустошение, отчаяние, которое непременно нужно преодолеть для того, чтобы жизнь на земле вновь пошла обычным чередом, чтобы воплотилось животворное начало в народной песне, к которой, несомненно, восходят истоки творческого таланта B. C. Высоцкого.