Сочинение Анализ поэмы А.А. Блока «Двенадцать»

«Двенадцать» - вещь пронзительная,

кажется, единственно значительная

из того, что появилось в области поэзии

за революцию.

С. Н. Булгаков



Поэма «Двенадцать» написана Александром Блоком в январе 1918 года. Блок, неоднократно подчеркивающий, что его стихи рождаются из «духа музыки», что писать он может тогда и только тогда , когда слышит «музыку», услышал «звуки» времени, привел их в «гармонию», дал им форму, и на свет появилась поэма. Поэма написана в исключительный циклон производит бурю во всех морях – природы, жизни и искусства. «Двенадцать» стала произведением поистине новаторским, единственным в своем роде, построенным по принципу монтажа. Помимо голоса автора-повествователя, звучат голоса героев и голоса города, господствует стихия фольклора. Близость поэмы к стихии народной поэзии подчеркивается не только ее интонационной структурой, но и непосредственным включением в текст фольклорных жанров или стилизованных под них фрагментов.

Композиционная особенность: она построена по принципу кольца. . В первых и последних главах – городской пейзаж: ночь, зима, вьюга, людские фигуры на улицах. В первой главе можно услышать многоголосие:

«- Ох, Матушка-Заступница!

- Ох, большевики загонят в гроб!. .

- Предатели!

- Погибла Россия…

-Уж мы плакали, плакали…»

В последней главе тоже раздаются реплики, но они принадлежат только «двенадцати»:

«- Кто еще там? Выходи!. .

- Кто в сугробе – выходи!. .

- Отвяжись ты, шелудивый, Я штыком пощекочу!. . »

Последняя реплика обращена к «псу голодному», который появился еще в первой главе. Интересно, что из всех героев первой главы – старушка, барыни в каракуле, поэт, поп, буржуй, проститутки, бродяга,- только он появляется в заключительной главе. Попробуем разобраться почему. После первой главы пес появится в девятой:

«Стоит буржуй на перекрестке

И в воротник упрятал нос.

А рядом жмется шерстью жесткой

Поджавший хвост паршивый пес. »

Известно, что к «буржуа» Блок относился почти с физической ненавистью. «Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством… Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным чиновником; под глазами – мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояле, его голос – теноришка – раздается за стеной и на лестнице, во дворе, у отхожего места, где он распоряжается, и пр. Везде он. . Господи Боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой перебили мысли. . . » - это дневниковая запись февраля 1918 года. Спутником буржуа Блок делает пса, таким образом, можно сказать, что пес и буржуй – это своеобразные символы старого, немузыкального мира. Однако было бы неверным ограничиться только таким истолкованием. Дело в том, что в финальная главе поэмы возникает диссонансная рифма: пес – Христос. Художественное пространство поэмы размыкается, разыгравшаяся вьюга заставляет вьюга заставляет пса потерять свои реальные очертания, и он на глазах становится фигурой воистину символической.

Сходство первой и последней глав еще и в том, что обе они построены на контрастах. Поэма начинается антитезой- «Черный вечер. Белый снег…» и антитезой завершается: «Позади- голодный пес… Впереди – Иисус Христос. » Поэма, таким образом, движется от одного полюса к другому.

Как и все в поэме, этот образ приобретает символический смысл, который воплощен и в названии, и в композиционном делении произведения на двенадцать глав. .