Сочинение Анализ поэмы Блока А.А «Соловьиный сад»

Романтическая поэма «Соловьиный сад», написанная А. А Блоком, повествует о двух мирах, которые противопоставлены друг другу, где первый характеризуется зноем, слоистыми скалами и имеющий берег моря, в котором присутствует ил. Это существующий мир человека, который наполнен каждый день тяжелым трудом. А наряду с ним располагается совсем иной, наполненный волшебством, возвышенностью и утонченностью, в нем находится чудный сад, в котором дует прохлада, присутствует соловьиное пение и прекрасные розы. Именно сюда стремится попасть герой поэмы, который является достаточно упрямым.

Вторая глава повествует о романтическом образе соловьиного сада. Блок пытается показать, что когда человек одинок, его жизнь бедна и совсем однообразна, а преобразить ее можно, только если в нее войдет любовь. Третья глава посвящена тому, как чары соловьиного сада волшебным образом способны распространяться за его ограждения. «Знакомый, пустой, каменистый», так он описывал дорогу, которая видна герою и, он считает ее таинственной, потому что она приводит его к ограде, которая заманивает нашего героя, там розы низко опущены и это предшествует тому, чтобы он вошел в этот сад и был там тем самым желанным гостем.

Четвертая глава предусматривает, что герою необходимо отворить неприступные двери, как ему показалось на первый взгляд, но они открылись практически сами, там он ощутил райское блаженство: прохладу лилий, однозвучную песню ручьев, сладкую песню соловьев. Герой просто забыл о своей работе и о том, что за воротами его ожидал осел.

В пятой главе автор подчеркивает: «Заглушить рокотание моря Соловьиная песнь не вольна!», и этими словами показывает, что такое для Блока понимание слова «счастье». Только выполненный долг может дать столько наслаждения, а также понять, что ты находишься на правильном пути. «Соловьиную песнь» можно воспринимать символом мечты, личным счастьем. «Море» способно символизировать жизнь в полной мере.

В шестой главе герой принимает решение покинуть возлюбленную и возвращается к ослу, где также слышны удары волн, только розы делают попытки, чтобы его остановить.

В седьмой главе герой будет расплачиваться за нарушения своего долга, прилив моря смог уничтожить дом, который находился на берегу, а место, где он работал, занимал уже другой человек. За счастье, которое было кратковременным, герою пришлось пожертвовать практически всем.

Произведение «Соловьиный сад» можно понять как отречение от изображения проблемы, которая присутствует в исторической реальности, об уходе в какой-то идеальный мир.