Сочинение Анализ последнего эпизода из рассказа И.А.Бунина «Чистый понедельник»

Рассказ И. А. Бунина «Чистый понедельник» входит в знаменитый цикл «Темные аллеи», посвященный теме любви. Рассказ повествует о роковой любви и расставании двух людей в первый день Великого поста – Чистый понедельник.

Последний эпизод рассказа можно назвать своеобразным эпилогом. Он повествует о событиях, произошедших спустя два года после расставания героев.

Шел 1914 год. Был почти канун Нового года. Рассказчик только пришел в себя после потери своей возлюбленной. Все это время он «пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше. Потом стал понемногу оправляться - равнодушно, безнадежно. . . ».

В такой же теплый солнечный вечер, какой был два года назад, герой вышел из дому и поехал в Кремль. Там, в Архангельском соборе, он долго стоял, прислушиваясь в святой тишине, замирая и благоговея перед святостью этого места, очищаясь, находя умиротворение и покой.

Затем, выйдя из собора, герой велел извозчику ехать на Ордынку. Это место было прочно связано с той роковой женщиной, любовь к которой оставила такой след в его душе. Там, вспоминая все моменты прошедшей любви, герой плакал, плакал и очищался, избавляясь от боли и тоски.

На Ордынке извозчик остановился у Марфо-Мариинской обители, где в это время пребывали великий князь и княгиня. Герой, дав дворнику рубль, прошел внутрь. За великой четой шли монахини. Одна из них взглянула на рассказчика своими темными глазами, как будто почувствовала что-то. Хотя писатель и не говорит открыто, что это была именно та женщина, мы понимаем, что это именно возлюбленная героя.

Рассказчик задает себе и нам риторический вопрос: «Что она могла видеть в темноте, как могла она почувствовать мое присутствие?» Мы видим, что мистическая связь, установившееся между этими двумя людьми, не разрушилась до сих пор. Они чувствуют друг друга, потому что их чувство было истинным. Оно было таким, каким видит Бунин настоящую любовь, - роковым, инстинктивным, сильным, созидающим и разрушающим одновременно.

После этой финальной встречи в любовной истории героев была поставлена точка: «Я повернулся и тихо вышел из ворот». Все было кончено. Рассказчик убедился, что любовь больше невозможна – его возлюбленная отдана другому, высшему существу, она – вне досягаемости. История любви и страсти была закончена. Как, впрочем, и все истории любви у Бунина. Ведь, следуя мысли этого писателя, природа любовного чувства такова, что оно несет и разрушение, и созидание. Любовь – это краткая вспышка, сильнейшая, сжигающая, много дающая, но и много забирающая.

Любовь не может длиться долго. Она исчезает, оставляя боль утраты, но и память, чувство, что прожил жизнь не зря. Любовь – это смысл жизни. По Бунину, только это чувство делает человеческую жизнь наполненной.

В финальном эпизоде, как и во всем рассказе, много упоминаний реальных исторических мест Москвы. Тем самым подчеркивается связь со временем и местом. Писатель не зря выбирает для изображения тревожные времена перед началом первой мировой войны. Тревога, хаос, разрушение витали в воздухе. Люди чувствовали свое шаткое положение, испытывали тревогу и неуверенность.

Эту атмосферу Бунин мастерски передал в своем рассказе. Его героиня живет странной жизнью, бесцельной, пустой, лишенной смысла. Единственный смысл она находит в том, чтобы уйти в монастырь. Для чего? Может, эта женщина боится себя и стремится таким образом обуздать свое сильную натуру? А может, она просто хочет, чтобы за нее решали другие, чтобы она не несла ответственность за свою жизнь?

В этом - черта человека переломной эпохи, эпохи границы двух веков.

Язык эпизода настраивает нас на развязку, описанную в конце. Кроме того, он передает состояние тревоги, атмосферу хаоса и волнения в душах людей. Лексика этого фрагмента насыщена глаголами, передающими смятение и неуспокоенность героя в начале эпизода.

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