Сочинение Анализ повести «Фаталист» с точки зрения «существует ли фатум»

В первых четырех повестях романа показана обусловленность характера главного героя социальной средой. Нравственный облик Печорина сложился под влиянием жизненных обстоятельств. В повести «Фаталист», идейно замыкающей роман, поставлен и решен художественными средствами вопрос о том, может ли критически мыслящий человек проявить свою волю и бороться с пороками общества, к которому сам принадлежит.

Если принять точку зрения фаталистов, утверждающих, что миром правит неведомая и неотвратимая сила (рок, судьба, фатум), то борьба невозможна и поэтому бессмысленна. Но существует ли фатум?

Два первых эпизода повести «Фаталист» не оставляют сомнений в том, что предопределение (рок, фатум) существует. Печорин «подобно Вуличу. . . задумал испытать судьбу». Выйдя победителем из смертельной схватки с преступником, он усомнился в существовании предопределения, ибо остался жив не по воле рока. Его спасли от неминуемой, казалось, гибели хладнокровный рассудок, строгий расчет и храбрость.

Печорин любит сомневаться во всем. Поэтому он воздерживается от прямолинейных суждений о том, существует предопределение или нет. Однако из всех событий, изображенных в повести, герой делает далеко идущие выводы: при любых обстоятельствах, несмотря ни на что, нужно действовать, проявлять свою волю и решимость: «Что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает».

Волевая натура Печорина влечет его к деятельности, к борьбе. Но герой нравственно еще не готов к тому, чтобы восстать против действительности, против веками складывавшихся устоев светского общества.

Когда Печорин «со строгостью судьи и гражданина» оценивает свои поступки, то сам приходит к печальному выводу: «В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни». Еще более горькое и беспощадное признание содержится в записи, сделанной им перед дуэлью с Грушницким: «Зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, он существовала, и, верно, было мне назначенье высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные; но я не угадал этого назначенья. Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений лучшей цвет жизни. . . ».

Бесцельность существования, духовная опустошенность приводят к тому, что он становится «лишним человеком» в обществе.