Анализ произведения А. Блока «На поле Куликовом»

Сюжет цикла «На поле Куликовом» основан на исторических событиях, в то время когда Русь противостояла татаро-монгольскому нашествию. В лиро-эпическом сюжете соединены конкретная историческая событийная канва – это битвы, военные походы, которые изображают картину состояния родной земли, а также цепь переживаний лирического героя, который способен осмыслить весь путь, который прошел и продолжает идти. Цикл был написан в 1908 году – это именно в то время, когда революция 1905 года получила поражение. Центральной темой цикла – была тема родины, и мысли о ее не простой и сложной судьбе в тех исторических обстоятельствах.

В первом стихотворении цикла перед нами поэт открывает элегическую пейзажную зарисовку, которая практически сразу обращает нас к размышлениям и воспоминаниям. Начав со второй строфы, сюжет приобретает динамичность, олицетворяется обращениями и восклицаниями, появляются рубленые синтаксические конструкции. Такой сюжет очень гармоничен с размером стиха – разностопным ямбом. Родину Блок сравнивает с женой. Именно в этом и проявляется влияние Соловьева. Именно благодаря ему в поэзии Блока мы можем наблюдать женственный образ, который легко узнать, и в тоже время покрыт мистикой. Блок именно поэтому выбрал эпиграф и стихотворения В. Соловьева к пятому циклу стихотворений. В финале мы увидим романтический образ степной кобылицы, которая мчит по степи на фоне красного заката. Также он тесно связан с темой России, которая устремлена в будущее. Словами «степь», «степной» автор подчеркнул просторы земли родной.

Особая роль в развитии патриотической темы принадлежит древнерусской топонимике: Непрядва, Дон, поле Куликово. Огромная роль в цикле принадлежит контрасту (покоя и движения, темного и светлого, начал, добра и зла). Однако татаро-монгольское иго будет свергнуто, ибо на стороне Руси — святость («святое знамя», «лик нерукотворный»).

Последнее стихотворение цикла рассказывает о грядущем дне. Мы начинаем понимать мотив цикличности развития исторических событий («Опять над полем Куликовым Взошла и расточилась мгла»). Фраза Блока «Но узнаю тебя, начало Высоких и мятежных дней» уже обращена не к далекой истории, а к современникам.

Так, цикл стихотворений «На поле Куликовом» можно рассматривать не как произведение, которое показывает не только славные страницы истории, но и как исторический опыт.