Сочинение Анализ рассказа А. П.Чехова "Скрипка Ротшильда".

Что есть человек? В чем смысл, содержание, ценность человеческой жизни? Для чего мы появляемся на свет?

Произведение “Скрипка Ротшильда” - одно из величайших творений А. П. Чехова. Оно оказывает неизгладимое впечатление на читателя. Рассказ сложен для понимания, глубок и психологичен. Первое что вызывает интерес, так это название. Почему “Скрипка Ротшильда”? На самом деле музыкальный инструмент играет важнейшую роль в данном произведении. Скрипка – это не кусок дерева, обтянутый струнами, это душа Якова, его сердце, не обремененное убытками и накопительством. Именно она является доказательством понимания Яковом того, насколько нелепо и глупо он жил, так, что даже смерть казалась ему спасением.

Главный герой рассказа – Яков Матвеевич, простой мужик лет семидесяти, высокий и коренастый, несмотря на пожилой возраст, работал гробовщиком, делал гробы хорошие, прочные. Уличное прозвище у него было почему – то Бронза, жил бедно в небольшой старой избе. Но была у него и некая особенность: он во всем видел убытки. На самом деле данный персонаж вызывает смешанные чувства. Поначалу воспринимаешь его как некого убого человека, зацикленного на доходах, но потом, на протяжении рассказа проникаешься к нему душой, становится его жалко. Я даже задумалась о том, что, наверное, он не всегда был таковым, возможно смерть ребенка сделал его непробиваемым в отношении чувств, ведь его жена рассказывала. Что когда – то он наслаждался жизнью и даже пел песни под вербой. Порой скупость Якова даже пугает в таких ситуациях, как, например, смерть жены. Видя мертвую супругу, он даже не думает о ней, его внимание больше привлекает качество гроба. Который он сделал ей еще при жизни, и то, что похороны обошлись “так честно, благопристойно и дешево и ни для кого не обидно “. Вся жизнь Якова – убыточная жизнь, и он понимает это только тогда, когда ничего не изменишь, не вернешь и не поправишь, когда пора умирать. В этом конфликт характера, трагедия героя рассказа. Именно душа и эволюция характера Якова составляет основной интерес для автора.

Марфа – жена главного персонажа. Нежная, ласковая, она безукоризненно подчиняется мужу, боится его: “… он никогда не бил ее, но все таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха”. На протяжении всего рассказа она произносит только две фразы: “Яков! Я умираю! ” и монолог о ”ребеночке с белокурыми волосами ”. Но именно Марфа является отправной точкой в эволюции характера Якова. Она предстает перед читателями в роли мученицы, получившей избавление вместе со смертью, отдых и покой. Несомненно, ее становится жалко из-за осмысления того, что она потратила всю свою жизнь на такого бездушного и холодного человека как Яков. На протяжении тех пятидесяти двух лет, которые она прожила вместе с Бронзой, ему было не до нее, он не обращал на нее внимания. Пренебрежительное отношение Якова к Марфе прослеживается и когда он ведет ее к врачу: “… Извините, все беспокоим вас, Максим Николаич, своими пустяшными делами. Вот, изволите видеть, захворал мой предмет. Подруга жизни, как это говорится, извините за выражение …”. Несмотря на то, что Марфа вызывает искреннюю жалость, она является только второстепенным персонажем произведения, о ее характере говорится мало, она не эволюционирует на протяжении рассказа, умирая уже в начале, ее характер в меньшей степени интересует автора. И тем не менее она принципиально важна для развития сюжета.

Ротшильд – еврей, играющей на флейте в оркестре вместе с Яковом. Автор описывает его как рыжего, тощего жида с целою сетью красных и синих жилок на лице, в насмешку носившего фамилию известной династии банкиров, что более подчеркивало его мелочность и никчемность. Без всякой видимой причины Бронза ненавидел и презирал Ротшильда до такой степени, что даже как-то раз хотел поколотить его. Но за что Бронзе так ненавидеть несчастного еврея? Если бы Ротшильд был богат и успешен, было бы понятно негативное отношение к нему Якова как к более устроившемуся в жизни человеку, тем более еврею, которым свойственна хитрость и расчетливость. Но ненависть Якова к бедняку ничем не обоснована, он дважды за рассказ оскорбляет и пугает Ротшильда, не давшего для этого никакого повода.

Сюжет произведения “Скрипка Ротшильда” очень необычен и интересен. Он сложен для понимания и осмысления. После прочтения остается неприятное послевкусие, как-то тяжело на душе. Жалко главных персонажей, того, что ничего нельзя изменить. Жалко бессмысленно прожитых жизней, ведь показатель того. Как ты прожил свою жизнь, вовсе не деньги, а эмоции, чувства, переживания, то, что ты можешь забрать с собой. Якова же больше интересовали копейки, которых у него никогда не было. Автор подчеркивает то. Что хоть Бронза постоянно считал деньги, заставляя на всем экономить жену, он все равно жил как бедняк.

Рассказ, как и принято, начинается с экспозиции. Автор знакомит нас с главными персонажами, их характерами, взглядами на жизнь.

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