Сочинение Анализ рассказа А.И.Солженицына «Матрёнин двор».

Матрёна Васильевна - главная героиня рассказа А. И. Солженицына «Матренин двор». Ей было около шестидесяти лет. Жила она в деревне Тальново, которая находилась недалеко от торфоразработки.

Я считаю, что Матрена Васильевна была нужным человеком в селе, потому что она всегда приходила всем на помощь. А главное, что от ее помощи была какая-то помощь. Ведь можно помогать без какого-либо результата, просто так, чтобы показаться. Но Матрена Васильевна не такая. Её помощь искренняя, от чистого сердца, а значит с пользой.

Лучшие стороны характера Матрены Васильевны раскрывают несколько эпизодов. В первую очередь, это эпизод, в котором Фаддей с сыновьями ломают горницу Матрены Васильевны, которую она решила отдать Кире. Автор говорит: «Ни труда, ни добра своего не жалела Матрена никогда».

Ещё такие небольшие, но важные для раскрытия характера героини, эпизоды, как просьба жены председателя помочь колхозу, просьба соседки докопать картошку. И во всех эпизодах Матрёну просят чем-нибудь помочь, что-нибудь сделать. А она не отказывается, помогает, даже если больна, и не берёт ничего взамен, ни единой копейки не взяла за всю свою работу.

Матрена Васильевна была «в ладах с совестью своей». Её душа была открыта для каждого, внутренне она была чиста, как ребёнок. Автор сказал про таких людей, что у них» всегда лица хорошие», то есть они добрые, чистосердечные, доступные окружающим.

И эта доброта довела Матрену Васильевну до гибели. Люди не смогли понять ее, ее внутренний мир, душу. Они использовали ее помощь, ее стремление к труду для реализации своих личных целей, даже не пытаясь, ничего дать взамен. Нет, не деньги, не продукты, а понимание, уважение – вот чего ждала Матрена Васильевна, но не дождалась.

Никому она не рассказывала о своей нелегкой жизни, боясь, я думаю, показаться слабой на глазах у людей. Все ее дети умерли, муж пропал на войне. Не было у нее любви, никто ее не любил. И она отдала себя труду, заботе об окружающих. И я считаю, что автор прав, назвав Матрену праведником, потому что она «есть… тот самый праведник, без которого… не стоит село».

Смысл названия рассказа, я думаю, заключается в том, что без Матрены Васильевны в деревне Тальново нормальной жизни не будет. Она была центром всего происходящего, она добавляла частицу себя во всю деревенскую жизнь, работу. Её можно по праву считать хозяйкой, ведь даже начальство, которое по сути дела и должно помогать всем обращаюсь за помощью именно в Матрене, «без Матрены не обходилась ни одна пахота огорода», без Матрены ничего не обходилось.

А ещё можно сказать, что Матренин двор – это ее дом, после разрушения, которого разрушается и ее жизнь, двор бескорыстия, праведничества.

Без таких людей погибнет Русь. .