Сочинение Анализ рассказа И. Бунина «Несрочная весна»

Тема России поднималась Буниным в его произведениях не раз. Но рассказы, написанные после 1917 года, значительно отличаются от более ранних. Бунин с его политическим консерватизмом не мог принять Октябрьскую революцию. Для него все было кончено с великой Россией после этого события. Во многих своих послереволюционных произведениях Бунин ставит вопрос о дальнейшей судьбе России, размышляет о переменах, произошедших в ней. Одним из таких рассказов является “Несрочная весна”. Повествование в нем ведется от лица автора. Бунин сам высказывает свои мысли и анализирует события. Произведение начинается с того, что повествователь отправляется в деревню отдохнуть от “противной” Москвы. И сразу в начале рассказа автор показывает окружающую действительность: “на площадях сброд самой низкой черни, на вокзалах опять есть и буфеты, и залы разных классов, но все это еще до сих пор сараи, загаженные совершенно безнадежно”. Перед читателем сразу возникает темная и мрачная картина происходящего. Изображая все это, Бунин хочет сказать, что перемены, произошедшие в России, не привели к лучшему, не дали обещанных результатов, а наоборот — привели к отрицательным последствиям. Это писатель показывает на примере пассажиров поезда: “Напротив меня сидел русый мужик, большой, самоуверенный. Сперва он курил и все плевал на пол, потом достал бутылку с молоком и стал пить затяжными глотками, отрываясь только затем, чтобы не задохнуться. А допив, тоже откинулся назад, привалился к стене и тоже захрапел, и меня буквально стало сводить с ума зловоние, поплывшее от него”; “А в сенях оказался знакомый, которого я не видел уже года четыре, бывший профессор, бывший богатый человек. Едва узнал его: совсем старик и что-то вроде странника по святым местам. Не брит сто лет, серые волосы лежат по плечам, в руке дорожный мешок, на полу у ног другой”.

И эти люди — будущее России? Что они смогут сделать для своей родины? Ничего. Хотя профессор и хочет создать новую “эпоху в науке”, но я думаю, что его проекты так и останутся при нем. “И через полчаса создатель эпохи сошел на своем глухом полустанке — и заковылял, заковылял со своим мешком по зеленой березовой просеке”.

Очень часто в произведениях Бунина звучит мотив обреченности, на читателя находит чувство тоски, грусти, одиночества. На примере пассажиров поезда, и в особенности профессора, автор хочет показать обреченность России и ее народа, безрезультатность реформ.

Автор-повествователь, уехавший из Москвы, попал в “зажиточный поселок, мирный, благообразный”. Этот поселок жил своей тихой и размеренной жизнью, совершенно не зависевшей от многолюдного и суетного внешнего мира. Старинная княжеская усадьба с “церковью, построенной знаменитым итальянцем”, с “огромными каменными воротами” зачаровала героя. Спокойствие, вечность и красоту он увидел в глухой и безлюдной подмосковной усадьбе.

“За стенами пел, гудел летний ветер, — все тот же, тот же, что и двести, сто лет тому назад. И я был один, совершенно один не только в этом светлом и мертвом храме, но как будто и во всем мире. Кто же мог быть со мною, с одним из уцелевших истинно чудом среди целого сонма погибших, среди такого великого и быстрого крушенья державы Российской, равного которому не знает человеческая история”.

“К прошлому возврата нет, — говорит Бунин, — новое царит уже крепко, входит в колею, в будни”. Его связь с окружающим миром постепенно рвется, он отрекается от действительности, его идеал — “яркая и разительно живая жизнь”, которая была когда-то 8 усадьбе и которая теперь умерла:



Что ж, пусть минувшее исчезло сном летучим,

Еще прекрасен ты, заглохший Элизей,

И обаянием могучим Исполнен для души моей.



Эти строки Баратынского Бунин относит к России. Да, она для него умерла, но он не может полностью забыть и оторваться от нее. Автор говорит, что есть еще люди, которые не погибли подобно тысячам прочих, они пришли в себя и живут как все. “Но проходит ли даром человеку смерть, хотя бы временная! А главное, как переменился, как сказочно переменился даже самый белый свет за то время, которое мы, чудом уцелевшие, пребывали в могиле?” И даже те люди, которые ожили, не могут жить полноценной жизнью, потому что они одиноки, очень одиноки.

“И росло, росло наваждение: нет, прежний мир, к которому был причастен я некогда, не есть для меня мир мертвых, он для меня воскресает все более, становится единственной и все более радостной, уже никому не доступной обителью моей души!”

Бунин выжил, он не погиб, как все прочие, но Россия для него стала чем-то чужим и далеким. “Да, я чудом уцелел, не погиб, как тысячи прочих, убиенных, замученных, пропавших без вести, застрелившихся, повесившихся”.

Писатель задается вопросами: “Для чего столько жертв? Ради чего погибло столько невинных людей?” “Запустение, окружающее нас, неописуемо, развалинам и могилам нет конца и счета: что осталось нам?” “Весна”, которую так сильно хотели приблизить, наступит в России еще не скоро, а пока “великая Держава Российская” умерла, и когда она оживет, никто не знает. .