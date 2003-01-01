Сочинение Анализ рассказа И.А.Бунина «Часовня» (Из цикла "Темные аллеи")

Рассказ И. А. Бунина «Часовня» входит в знаменитый цикл «Темные аллеи». Все рассказы этого цикла посвящены одной теме – они описывают различные проявления любви между мужчиной и женщиной. Именно в «Темных аллеях» Бунин выразил свое отношение к этому чувству, изложил свою «философию любви». В какой-то мере бунинский взгляд отражает уже название цикла. «Темные аллеи» любви – это то, что глубоко спрятано внутри каждого человека, это его инстинкты и желания, его эмоции, которые он подчас не понимает и не может контролировать, но которые во многом определяют его жизнь.

Рассказ «Часовня», датированный 2 июлем 1944 года, один из самых коротких в цикле. Но, в то же время, и один из самых философских, глубоких, на мой взгляд. Всего несколько строк, а сколько за ним стоит авторских размышлений, раздумий зрелого уже человека… Мысли писателя здесь - не только и не столько о любви, сколько о сути человеческого бытия, о смысле жизни, о законах мироздания.

«Часовня» - это рассказ–воспоминание. Несмотря на то, что повествование ведется в настоящем времени, мы понимаем, что рассказчик вспоминает случай из своего детства. Интересно, что Бунину важно передать именно «детское» восприятие всего описываемого. Может быть, это объясняется я тем, что дети острее и тоньше чувствуют, их ум и душа еще не так зашорены и слепы, как у взрослых?

Взору детей в рассказе открывается странный, но очень яркий контраст. С одной стороны, они видят торжество жизни. Рассказчику вспоминается солнечный летний день, насыщенный светом, красками, теплом и светом. С другой стороны, детей интересует нечто другое – их притягивает заброшенное кладбище и окна полуразвалившейся часовни.

С самых первых строк произведения Бунин показывает, что жизнь – это соединение контрастов, противоположностей, компромисс между светом и тьмой, добром и злом. И нельзя однозначно сказать, где заканчивается одно и начинается другое.

Так, все кладбище заросло цветами и травами: «бугры в высоких цветах и травах». На этом фоне торжества жизни еще более одинокой выглядит полуразвалившаяся часовня. Детей, как магнит, притягивает именно она, а вернее то, что находится внутри, за узким разбитым окном. Рассказчик говорит, что ему и его друзьям, ничего не видно, они лишь чувствуют холодное дуновение – прикосновение другого мира. Дети еще не могут рационально объяснить свое любопытство, но на уровне чувств они понимают, что прикасаются к чему-то очень важному, потустороннему, скрытому – к какой-то великой тайне: «Везде светло и жарко, а там темно и холодно…»

Их благоговейный интерес усиливает тот факт, что внутри часовни находятся тела давно умерших людей. Возможно, в этот момент дети впервые прикоснулись к одному из важнейших вопросов человечества – вопросу смерти. Конечно, они еще не понимают всей его глубины и трагичности, но что-то заставляет их и дальше всматриваться вглубь часовни, где «лежат холодные ящики» с телами.

И опять мы сталкиваемся с контрастом – приближаясь к смерти, дети учатся познавать жизнь, саму ее основу – любовь: «…у нас тут солнце, цветы, травы, мухи, шмели, бабочки, мы можем играть, бегать, нам жутко, но и весело сидеть на корточках, а они всегда лежат там в темноте…»

Автор подчеркивает, что среди гробов с «бабушками и дедушками» был гроб с молодым дядей, «который сам себя застрелил». Почему он это сделал? Рассказчик передает краткий диалог, который произошел, судя по всему, между детьми. Один из них объясняет, что этот человек был очень влюблен, а «когда очень влюблен, всегда стреляют себя…» Всего несколько слов, по-детски наивных и простых, и больше никаких объяснений и комментариев. Но больше ничего и не нужно – за этими словами кроется огромная жизнь души, глубокая человеческая трагедия, очень сильное и яркое чувство.

Этими словами, в сущности, можно объяснить и бунинское понимание любви. Это чувство, считает писатель, всегда связано с трагедией, с темным и бессознательным, оно построено на контрастах, также, как и сама жизнь. Контраст, сочетание несочетаемого – вот универсальный закон человеческого бытия в целом и во всех его частностях, говорит нам Бунин-философ и писатель. Это подтверждают и финальные строки произведения: «И чем жарче и радостней печет солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна».

Название рассказа - «Часовня» - конечно, неслучайно. Эта полуразвалившаяся постройка стоит как бы на грани двух миров, жизни и смерти, света и тьмы. Часовня призвана напоминать о вечном, о высоком, о тайном – о самом главном в жизни. Об этом нам говорит и автор, призывая читателя остановиться, задуматься, поразмышлять…



Список использованной литературы:

1. Вся русская литература: Учебное пособие / Автор-составитель И. Л. Копылов. – Минск: Современный литератор, 2003. – С. 404-412.

2. Литература: Учебное пособие для поступающих в вузы / Под общей редакцией В. Е. Красовского. – М. : Эксмо, 2005.

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