Сочинение Анализ рассказа Кавказ из сборника Темные аллеи

«Тёмные аллеи»- это цикл рассказов, в которых Иван Алексеевич Бунин открывает нас многогранность чувств любви.

В «Кавказе» автор изображает любовь как смысл жизни. «Но бог с ним, лучше смерть, чем эти муки». Героиня рассказа готова на смерть, нежели жить и не иметь возможности быть с любимым. К гибели же приходит её муж: «…он лёг на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов». Но в конце герой погиб лишь физически. Когда он умер на самом деле? «И был тёмный отвратительный вечер…»- погода в природе отражает «погоду» в душах и сознании всех трёх персонажей, когда они оказываеются на вокзале, когда решаются их судьбы. Но для героини и ее возлюбленного этот час- момент переживания : «…я похолодел от страха: опоздала или он в последнюю минуту вдруг не пустил её!». Офицер же в этот момент, возможно, уже понимал, что больше не увидится со своей женой. Но надежда умирает последней: «Он искал её в Геленджике, в Гаграх, в Сочи». Не найдя жену ни по одному оставленному ею адресу, герой окончательно убеждается, что у него больше не жены, нет смысла жизни. Здесь он умирает духовно, от пули же погибает лишь только тело героя.

Винит ли автор в это смерти женщину? «Я думаю, что он на всё способен при его жестоком, самолюбивом характере». Этими словами героини Бунин даёт понять, что она никогда не любила мужа, в этой семье никогда не было духовной близости: он говорил: «Я ни перед чем не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера!» 4 она же и не предположила о его любви, так рассуждая о нём. Но мог ли жестокий человек, выбирая между защитой своей чести и унижением, выстрелить не в любовника своей жены, а в свой собственный висок? Герой благородно отступает перед соперником, не принуждая жену к мукам- свойственен ли такой поступок самолюбивому характеру?

Итак, в рассказе «Кавказ» цикла «Тёмные аллеи» Бунин Иван Алексеевич показывает читателю одну из граней чувства любви, любви как смысл жизни. .