Сочинение Анализ рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека»

Рассказ Шолохова «Судьба человека» был опубликован в 1956-1957 годах, через десять лет после окончания Великой Отечественной войны. Тематика рассказа необычна для литературы того времени о войне: именно Шолохов впервые затронул тему солдат, попавших в фашистский плен.

Как хорошо теперь известно, участь этих людей была не менее трагична, чем участь солдат, побывавших на полях сражений. Над военнопленными зверски издевались не только в фашистских концлагерях. Этих людей в полном смысле слова предавала и их родина – в СССР они считались врагами народа, шпионами. Дома советских военнопленных, в большинстве случаев, ссылали в лагеря ГУЛАГа, где они продолжали испытывать те же муки, что и в фашистском плену.

Но не об этом повествует нам Шолохов в своем рассказе. В центре его внимания – очень типичная для военного времени и, вместе с тем, героическая судьба русского солдата, на долю которого выпала Великая Отечественная война.

Композиционно рассказ делится на несколько частей: экспозицию, завязку, рассказ-исповедь главного героя (в котором также выделяется несколько частей), развязку, концовку. Повествование «делится» между героем-рассказчиком и главным героем, судьба которого – в центре рассказа. Помимо Шолохова, такой повествовательный прием использовал, в частности, Лермонтов в «Герое нашего времени», М. Горький в своих романтических рассказах.

Из экспозиции произведения мы узнаем, что рассказчик - герой, близкий к писателю, - направляется в одну из донских станиц. Но из-за разлива реки он вынужден задержаться на берегу, дожидаясь лодки.

Вокруг буйствует пробуждающаяся природа, и эта картина особо радует глаз рассказчика - в какой-то степени это знак возрождения жизни после разрушительной войны. Повествователь наслаждается, «покорясь тишине и одиночеству», но вдруг он видит мужчину с мальчиком, устало бредущими ему навстречу.

Так мы впервые знакомимся с героем рассказа – Андреем Соколовым. Он и его сынишка в этой части произведения показаны нам через восприятие рассказчика. В портрете Соколова подчеркиваются его «грубые, черствые», натруженные руки простого человека, а также глаза, «словно присыпанные пеплом, наполненные … неизбывной смертной тоской».

Мы понимаем, что смысл жизни этого героя сосредоточен в его сыне, недаром одежда Ванюши была гораздо опрятнее, чем одежда Соколова, - герой не обращает внимания на себя, заботясь лишь о сыне.

Далее о судьбе Соколова мы узнаем из его собственных уст – раскрыть мир своих душевных переживаний автор поручил самому герою. Андрей предельно откровенен со случайным собеседником – он рассказывает ему обо всей своей жизни, не скрывая очень личных подробностей. Мы понимаем, что Соколов принял рассказчика за «своего» - такого же простого человека, шофера, как и он сам.

Из рассказа героя выясняется, что он рано остался сиротой, воевал в гражданскую войну, батрачил на кулаков в деревне. После войны Соколов перебрался в город, где вскоре женился. А еще немного погодя (в 1929 году) Соколов увлекся машинами и стал шофером.

Можно смело сказать, что жизнь этого человека была счастливой – он занимался любимым делом, у него была дружная семья, любящая жена, дети. Андрей открывает перед рассказчиком душу, рассказывает о своей жизни все, вплоть до мелочей, и мы понимаем, что жизнь этого героя типична для того времени. Шолохов убеждает нас, что Соколов – простой русский человек, каких миллионы в России.

Тем страшнее и величественнее подвиг, которым является вся жизнь героя. Во время Великой Отечественной войны Соколов попадает в немецкий плен. Во время боя герой решает совершить почти невозможное – прорваться сквозь заслон врага и доставить нашим войскам снаряды. Важно, что в ту минуту он не думал о своей жизни, об опасности, которая ему грозит. Соколов знал лишь одно: он должен сделать все, что в его силах, ведь там, за фашистскими заслонами, погибают наши безоружные солдаты.

Однако план Соколова не удался – он попал в плен к фашистам. Но такова была сила характера героя, что и здесь он не упал духом, а сохранил спокойствие, чувство собственного достоинства, чувство юмора. Именно поэтому, когда молодой немецкий солдат приказал ему снять приглянувшиеся сапоги, Соколов снял еще и портянки, как бы издеваясь над фрицем.

Впервые в литературе Шолохов показывает нам ужасы, творившиеся в немецком плену. Писатель подчеркивает, что в нечеловеческих условиях многие люди теряли свое «человеческое лицо»: ради куска хлеба или сохранения жизни они шли на любое унижение, предательство, даже убийство. И тем выше, чище и сильнее представляется нам характер Соколова, его мысли и поступки.

Даже перед лицом смертельной опасности (кульминационный эпизод беседы героя с лагерфюррером Мюллером) он вел себя чрезвычайно достойно. Поведение Соколова вызвало уважение даже у врага, готового уничтожить строптивого русского солдата. Беседа этих людей закончилась признанием немцами (врагами!) несгибаемого характера советского солдата.

Знаменательно, что «противостояние» Соколова и Мюллера происходило в тот момент, когда шли бои под Сталинградом. И нравственная победа русского стала как бы символом победы советских войск.

После окончания войны герой рассказа в полной мере испытал на себе ее отголоски: он узнал, что пока воевал, потерял жену, дочь, сына. Все надежды Соколова на счастливую семейную жизнь, все то, что было его опорой и поддержкой, исчезло. Он остался один – полностью опустошенный, потерявший смысл жизни.

И лишь счастливая случайность - встреча с сиротой Ванюшей – не позволила Соколову полностью опуститься, погибнуть. Этот мальчик стал для героя сыном, его смыслом жизни.

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