Сочинение Анализ рассказа "Предстояла кража" Андреева Л.Н.

Рассказ «Предстояла кража» (1902) является ярким выражением андреевского стиля и духа. Человек, который собирается совершить крупную кражу, а быть может, убийство, останавливается на пути «к этому» и согревает замерзающего щенка. . .

Уже с экспозиции, с описания обстановки дома, улицы проявляется контрастная выразительность. В рассказе только два цвета: чёрный и белый. Чёрные предметы резко выделяются на белом фоне, и наоборот. Это противопоставление отражает борьбу света и мрака в душе главного героя.

Герой рассказа безымянен. Автор не говорит о его возрасте. Известно, что он вор, грабитель. . . Однако «его пугает мышь», «пугает собака», «его страшит весь старый и прогнивший дом» и т. д. Писатель объясняет причины страха человека: «Когда человек один и бездействует, то всё пугает его и злорадно смеётся над ним тёмным и глухим смехом». Особенность художественной манеры Андреева отметил М. Волошин: «. . . Леониду Андрееву доступны только высшие ноты напряжения звука. Этот хриплый и прерывающийся крик надрывает сердце своим отчаянием. В этом, а не в искусстве письма, тайна того впечатления, которое производит Андреев». Критики заметили, что если писатель говорит о молчании, то «гробовом», если описывает крик, то до «хрипоты», если хохот, то до «слёз», до «истерики». Именно эту тональность соблюдает автор в рассказе «Предстояла кража» от первой до последней фразы.

Характерен в этом смысле и главный персонаж. Насыщенность характера делает более выразительным неожиданный поворот в сюжетном развитии, когда вдруг в душе такого человека вспыхивает спасительная добрая искра. Может быть, у людей нет привычки к злодейству, если даже у «такого» не утерян «рефлекс на свет»? Но почему вдруг «диким хохотом разразились. . . дома, заборы и сады»? Андреев максимально обостряет конфликт, но не решает проблему. Следует типичный для писателя финал. Окончательного ответа на больной вопрос о сущности человека он не даёт. Найденное решение совершенно не означает, что таким же будет развитие событий в следующий раз.

Кроме преступника и щенка, в рассказе есть ещё один персонаж, который присутствует незримо — мистический повелитель судеб и событий. Совокупностью деталей, интонацией повествования Андреев создаёт атмосферу его присутствия за спиной героя, где бы тот ни находился.