Сочинение Анализ романа "Война и мир" Толстого Л.Н.

Роман «Война и мир» недаром называют рома-ном-эпопеей, настолько он всеохватен. Толстой создал и связал между собой сотни человеческих характеров, он изобразил картину русской жизни в мире и войне. В романе отражены события огромного исторического значения.

Можно выделить в произведении несколько наиболее важных мыслей. «Мысль народная» — в последних частях создается грандиозная панорама народного сопротивления захватчику (знаменитая «дубина народной войны»). Причем один порыв объединяет всех: и крестьян, и солдат, и офицеров, и женщин разных сословий, и простых московских жителей. «Мысль семейная» — одна из важнейших в романе.

Высшая цель семейной жизни — простая и добрая многочисленная семья, живущая «жизнью сердца». Идеал — интуитивное понимание близкого человека, служение добру (воплощен в образах семьи Ростовых, в браке Пьера и Наташи, княжны Марьи и Николая). Обличаются ханжество, эгоизм, карьеризм, а также холодный расчет (семьи Бергов, Друбецких, Курагиных).

«Мысль духовная» — Толстой показывает нам нравственное развитие своих центральных героев: Пьера Безухова, Андрея Болконского и других. Сквозь ошибки, заблуждения, меняющиеся представления о смысле жизни и цели деятельности герои идут к гармонии. Толстой создал живые и убедительные образы благодаря особой «диалектике души».

Все, кто прочитал «Войну и мир», помнят первый бал Наташи, игру Николая в карты с Долоховым, батарею капитана Тушина и многое другое. К опыту Андрея, Пьера и многих других героев мы обращаемся в трудные минуты жизни, как будто прося совета у близких друзей.