Сочинение Анализ сна Раскольникова (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)

Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» - это произведение, посвященное истории трудного пути человеческой души к постижению истины.

Вечером жаркого июльского дня, из своей каморки выходит, в тяжкой тоске, бывший студент Родион Раскольников. Так начинается роман Достоевского. И с этого момента, не давая себе передышки, в исступлении, в бреду, мечется герой по петербургским улицам, лихорадочно идет его жизнь.

Автор подробно рассказывает нам о теории Раскольникова, которая и привела его в жизненный тупик. В личности главного героя выведены две прямо противоположные идеи: идея любви к людям (пусть и в несколько странной трактовке героя) и идея безграничного презрения к ним. Противоборство двух составляющих Раскольникова «личностей» и является той причиной, которая определяет развитие сюжета произведения. Подтверждение тому мы находим и в эпизоде, описывающем один из снов героя.

Раскольников видит себя семилетним мальчиком, в праздничный вечер, вместе со своим отцом. Автор приводит описание двух совершенно разных городских объектов: кабака и церкви. Кабак, «всегда производивший. . . пренеприятнейшее впечатление и даже страх», и церковь, «которую Раскольников любил», со старинными образами, большею частью без окладов, со старым священником с дрожащею головой.

Раскольников вспоминает, что «в кабаке всегда была толпа, так орали, хохотали, ругались, безобразно и сипло пели и часто дрались». Церковь, напротив, представляется герою красивой и величественной, с ней связаны воспоминания о близких людях -умерших бабушке и маленьком брате.

Церковь и кабак - два противоположных начала: духовное, христианское начало и начало порочное, злое, темное («Возле кабака дорога. . . и пыль на ней всегда такая черная»).

Центральной сценой этого сна Раскольникова является жестокое убийство лошади, свидетелем которой и стал семилетний мальчик. Пьяные посетители кабака пытаются заставить старую лошадь бежать вскачь. Изможденная лошадь не может даже сдвинуть с места запряженную телегу и погибает от кнута хозяина.

Эта сцена бессмысленного убийства производит тягостное впечатление на мальчика. Он пытается защитить лошадь, останавливает, как может, разгулявшуюся толпу. Но все напрасно.

Раскольников-мальчик противопоставлен Миколке, убившему лошадь. Но реальный Раскольников и Миколка из сна - персонажи одного плана. Сцена убийства несчастной лошади является пророческой, она как будто предсказывает сцену убийства старухи-процентщицы. Дальнейшее развитие событий романа подтверждает это предположение.

В Раскольникове, после этого сна, просыпается душа ребёнка, не способного не только убить человека, но и спокойно смотреть на убийство лошади. Таким образом, весь смысл эпизода-сна заключается в раскрытии истинного душевного состояния героя, который, пробудившись, даже обращается с молитвой к Богу: «Господи, покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой. . . мечты моей!» Однако буквально через сутки Родион Раскольников всё-таки решится на убийство. .