Сочинение Анализ-сравнение рассказов Л. Андреева «Бездна» и М. Горького «Страсти-мордасти»

ВОПРОСЫ К АНАЛИЗУ

1. Чем отличаются концепции двух рассказов?

2. Что увидел Леонид Андреев за хрупкостью этических норм человеческой культуры?

3. Как читающая Россия отнеслась к рассказу?

4. Почему Горький, взявший вначале сторону Андреева (потом от него отошедший), в “Несвоевременных мыслях” говорит, что “жизнь” подтверждает самые мрачные фантазии” автора этого рассказа?

5. Наум Коржавин писал о тех, “в ком страх увидеть бездну сильней, чем страх в нее шагнуть”. Можете ли вы, исходя из своего жизненного опыта, подтвердить правоту того и другого писателя? 6. Почему в заглавии Андреева используется тютчевское понятие “бездны”?

7. Как вы соотносите с этими рассказами открытия Достоевского?

СОЧИНЕНИЕ

Декадентство Л. Андреева и романтизм М. Горького сделали взгляды писателей на взаимоотношения мужчины и женщины, на возникновение животных инстинктов в человеке полярными.

Сюжеты обоих рассказов развиваются в диаметрально противоположных направлениях. В начале “Бездны” Л. Андреева мы видим влюбленную пару. Зиночка и Немовецкий полны надежд на будущее, мечтают о жертвенной любви и, может быть, считают, что любят друг друга. Этому способствует и великолепный пейзаж, их окружающий. Начало, как мы видим, вполне романтическое. Но совершенно вдруг сюжет делает резкий поворот — и позолота, лак сентиментальности слетают, обнажая бездны человеческой души. “Бездна!” Выходят на поверхность все низменные животные инстинкты подсознания — и образованный молодой человек падает ниже бродяг, уподобляется зверю, сохраняя лишь одно человеческое качество — “способность лгать”. Да. . . Глубины подсознания пугают, даже сам человек порой не знает, на что он способен. . .

М. Горький идет совершенно от другого постулата. Атмосфера начала рассказа “Страсти-мордасти” настраивает на разврат, грязь, падение, но неожиданная коллизия — и романтические чувства возникают там, где их, казалось бы, быть не может. На дне жизни человек не опускается до состояния животного, а даже возвышается до сострадания, до помощи слабому, до великодушия.

Мы видим зеркальное отражение фабул — М. Горький находит романтизм на “окраинах жизни”, а Л. Андреев показывает страшные бездны души обычного человека. Надуманные этические нормы человечества лишь прикрывают его порочные желания, его развращенную сущность. Люди не умеют любить и понимать друг друга. . . Печорин говорил, что женщина подобна цветку — подышать “ароматом досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет. . . ”. В каждом мужчине подсознательно дремлет уверенность, что это правда, что именно так и нужно поступать: и невинная, наивная Зиночка втоптана в грязь. . .

Я не думаю, что людям нравится, когда о них говорят правду, показывают самые замусоренные, засаленные уголки их души. . . Думается, что читающей Россией не был ни понят, ни принят этот рассказ. Психологи никогда не были в почете у народной массы. Но интеллектуалы поняли, что “жизнь подтверждает самые мрачные фантазии автора” (Горький). И я, исходя даже из моего семнадцатилетнего опыта, могу подтвердить это.

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