Сочинение Анализ стихотверения Фета А.А. "Чудная картина"

Чудная картина,

Как ты мне родна:

Белая равнина,

Полная луна.



Свет небес высоких

И блестящий снег

И саней далеких

Одинокий бег.



Стихотворение «Чудная картина», созданное в 1842 году, - одно из самых завораживающих поэтических полотен А. Фета.

В стихотворении звучат два мотива: мотив очарованности ночным зимним пейзажем и мотив подчёркнутого на фоне холодного лика природы человеческого одиночества. Снежная равнина, одинокая луна и звёзды, отбрасывающие свет на снег, - не столько образы природы, сколько символическое обозначение состояния души.

Картина Фета рождается как бы на глазах у читателя. Яркие пейзажные детали зарисованы по первому впечатлению. В «чудной картине» ночь светла и полна блеска. Неожиданно появляются одинокие сани. Переживания одинокого путника знакомы автору.

Литературовед М. Гаспаров утверждал, что «образы и чувства в восьми строках сменяются в упорядоченной и стройной последовательности».

Что мы видим? «Белая равнина» - мы смотрим прямо перед собой. «Полная луна» - наш взгляд скользит вверх. «Свет небес высоких» - пространство расширяется до безоблачного неба. «И блестящий снег» - наш взгляд скользит обратно вниз. «И саней далёких одинокий бег» - поле зрения сужается, в белом пространстве взгляд останавливается на одной тёмной точке.

Выше – шире – ниже – уже. Вот чёткий ритм, в котором мы воспринимаем пространство этого стихотворения.

Все три измерения пространства заданы словами «равнина», «высоких», «далёких». Ключевое слово «бег» сводит ширь, высь и даль к движению. Неподвижный мир становится движущимся!

По первым строкам («Чудная картина…») можно понять интонацию всего стихотворения: грусть и восхищение природой. Стихотворение – последовательность чувств.

Начало – эмоциональное восклицание, подчёркнутое лирическими эпитетами «чудная», «родна»; затем поэт переходит к объективному описанию:

Белая равнина,

Полная луна…

Спокойная картина, которая приобретает эмоциональную окраску уже в следующих строках:

Свет небес высоких

И блестящий снег…

Последние строки стихотворения – картина не только живая, но и прочувствованная. «Одинокий бег» - это ощущение не стороннего зрителя, а самого ездока. Это восторг перед «чудным» миром зимней природы и грусть среди безлюдья. Наблюдаемый мир становится пережитым миром, как всегда в стихотворениях А. Фета.

Читатель не сразу замечает, что перед ним восемь строк без единого глагола; только восемь существительных и прилагательных, передающих стремительное движение по бескрайней зимней дороге.

Природа у Фета никогда не существует сама по себе, отдельно от человека. Душа и мир спаяны, так и в стихотворении «Чудная картина».

Литературоведы отмечают не только живописность, но и музыкальность поэтических картин Фета. Так в стихотворении ….