Сочинение Анализ стихотворений А.А.Фета и Ф.И.Тютчева

В стихотворении «Я тебе ничего не скажу» А. А. Фет уходит от злобы дня. Он погружается в мир романтики. Фет показывает душевную красоту, внутренний мир, чувства человека. Фет умеет забираться в самые сокровенные тайники души человеческой. Поэт восхищается зарождающимися чувствами: «И я слышу, как сердце цветет».

Словами «не решусь ни за что намекнуть». Автор показывает робость чувств, волнение, он восхищается зарождением этих чувств.

Для точной передачи романтического настроения поэт использует метафоры: «спят ночные цветы», «сердце цветет».

Стихотворение Фета мягкое, плавное, музыкальное, тихо льётся, как ручей.

Ф. И. Тютчев в стихотворении «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора» размышляет о жизни человека



Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора…



Автор этими строчками хочет показать, что в жизни человека есть пора «короткая, но дивная». Как бы не была жизнь своеобразна, скучна в какой-нибудь период времени, все равно в ней существуют моменты радости, счастья.

Поэт показывает эти стихотворением, что человек и природа взаимосвязаны. Когда читаешь это стихотворение, то на душе становится пусто, как и в описанной природе. Ведь это осень – пора, когда опадают листья, «пустеет воздух, птиц не слышно боле» Тютчев говорит о единой мировой душе.

Тютчев считает, что сфера поэзии бесконечна, как природа. Для описания природы не иссякнут слова. В подтверждении всего этого автор ставит многоточие в конце стихотворения, говоря тем самым, что осень, природа, поэзия – бесконечность.

У Тютчева возникают романтические порывы: «Ведь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера». Автор противопоставляет природу и цивилизацию. Человек – ничтожная пыль на фоне этой величественная природы.

Это стихотворение теплое, светлое, но в то же время на душе становится пусто от его прочтения. Поэт как бы руководит настроением человека.

Стихотворениями Фета и Тютчева нельзя не восхищаться. .