Сочинение Анализ стихотворений Н. Заболоцкого «Журавли», «Лебедь в зоопарке»

Тема природы в творчестве Н. Заболоцкого занимает важное место. Часто, обращаясь к этой, традиционной для русской классической поэзии, теме, автор решает моральные, философские вопросы.



Обратимся к его стихотворению «Журавли». Оно сюжетно. Это печальная, но красивая история о гибели вожака журавлиной стаи. Красоту сюжету придают поэтические тропы, благодаря которым образы становятся зримыми, мы близко переживаем происходящее.



В первых строфах описывается полёт журавлей к «берегам отеческой земли»:



Длинным треугольником летели,



Утопая в небе, журавли.



Эта метафора говорит о глубине небесного простора, о свободе полёта. Птицы тоже прекрасны, это подчёркивается эпитетом «серебряные крылья». Сначала мы представляем картину в светлых красках: голубых, белых, серебристых. Но врывается чёрный цвет, он предвещает беду: «Чёрное зияющее дуло // Из кустов навстречу поднялось». Кто-то убил прекрасную, гордую птицу:



Луч огня ударил в сердце птичье,



Быстрый пламень вспыхнул и погас,



И частица дивного величья



С высоты обрушилась на нас.



Сколько силы, торжественности в этих словах! Автор, называя журавля «частицей дивного величья», хочет подчеркнуть красоту, гордость и недоступность природы.



Далее следуют гиперболические образы. Крылья птицы похожи на «два огромных горя». Так горюет природа о потере своего «сына». Следом автор отождествляет журавлей с человеком: «И, рыданью горестному вторя, // Журавли рванулись в вышину». То есть горе животных ничуть не меньше, чем горе человеческое.



Природа старается защитить, уберечь своих детей от смерти, поэтому наделяет их силой, которой не имеет человек: она даёт им возможность укрыться там, «где движутся светила», т. е. подняться ввысь. Журавли, а значит, и сама природа сохраняют, что бы ни делал человек, «гордый дух», «высокое стремленье», «волю».



Жизнь продолжается – таков смысл следующей строфы. В последнем четверостишии автор снова возвращается к главному герою стихотворения – журавлю:



А вожак в рубашке из металла



Погружался медленно на дно,



И заря над ним образовала



Золотого зарева пятно.



Ничто не вернёт ушедшую жизнь, она самоценна. Природа может лишь восполнить её новыми жизнями. Возникающий образ зари – нерукотворный памятник, плач по погибшему живому существу.



Это стихотворение философское. Здесь гибель вожака перелетающей стаи – символ неизбежности смерти и закономерности восполнения жизни. Эти символические образы у Заболоцкого точны, зримы. В стихотворении раскрывается мысль о вечной деятельности природы, о преемственности поколений.



Стихотворение «Лебедь в зоопарке» также посвящено природе. Уже в самом названии раскрывается его тема, сюжет. Стихотворение построено на антитезе и имеет кольцевую композицию. В первой части автор любуется красотой белого лебедя. Своё восхищение он передаёт с помощью различных тропов. Здесь есть и олицетворение: «Красавица дева, дикарка», и эпитеты: «белоснежное диво», «головка её шелковиста», «белым изгибом спины» и т. д. Автор использует сравнения и метафоры: «мантия снега белей», «дивные два аметиста мерцают в глазницах у ней», «вся она, как изваянье». Все эти изобразительно-выразительные средства, обилие светлых красок создают образ неземной, воздушной, даже божественной красоты. И это чудо находится в центре города, среди шума, суеты.



Вторая часть стихотворения рисует нам картину, контрастную первой. В следующих трёх строфах мелькают образы городского пейзажа:



Скрежещут над парком трамваи,



Скрипит под машинами мост,



Истошно кричат попугаи,



Поджав перламутровый хвост.



Только эта строфа насыщена, переполнена грубыми, тяжёлыми звуками. О других обитателях зоопарка лишь упоминается: «звери сидят в отделенье», «смотрят фигуры оленьи». Эти образы контрастны с образом лебедя, который кажется неземным, сказочным существом. Далее автор рисует масштабную, обобщённую картину города, «мировой столицы», центром которой является парк. Этот образ вырастает до космических масштабов.



Заключает стихотворение образ сказочной птицы:



Крылатое диво на лире



Поёт нам о счастье весны.

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