Сочинение Анализ стихотворений В. Маяковского «Блэк энд Уайт» и «Бруклинский мост»

Стихотворения Маяковского «Блэк энд Уайт» и «Бруклинский мост» были созданы в 1925 году, во время поездки поэта по США. Оба стихотворения вошли в цикл «Стихи об Америке» и были прочитаны Маяковским в Москве в качестве отчета о своем путешествии.

«Блэк энд Уйат» - типичная сатира на капиталистический «образ жизни» - была написана поэтом после его поездки в Гавану. Контраст, заявленный уже в названии произведения, является здесь ведущим художественным приемом. Автор показывает, что в Гаване, прекрасной солнечной стране («Если Гавану окинуть мигом — рай-страна, страна что надо»), существует четкое разделение жителей по цвету кожи и, в связи с этим, по уровню жизни: «В Гаване все разграничено четко. у белых доллары, у чёрных - нет». Именно поэтому «Белый ест ананас спелый, чёрный — гнилью мочёный. Белую работу делает белый, чёрную работу — чёрный».

Чем объясняется такая несправедливость? Абсолютно ничем, убежден автор. Он не находит объяснения тому, почему негр Вилли – главный герой стихотворения – должен всю жизнь стоять со щеткой в руках «у «Энри Клей энд Бок, лимитед». И важно, что такая участь - «Мал его радостей тусклый спектр: шесть часов поспать на боку, да разве что вор, портовой инспектор, кинет негру цент на бегу» - уготована герою была еще до рождения, и изменить ее он не может: «От этой грязи скроешься разве?»

Если приглядеться попристальнее, утверждает автор, Гавана оказывается вовсе не такой уж райской страной. Здесь царят зверские законы и дикая, противоестественная, несправедливость. Именно поэтому даже Вилли, которого «мало вопросов сверлили», мучает одна «закорюка»: если все в Гаване распределяется по цвету - черному или белому, тогда в этом нужно идти до конца: «Почему и сахар, белый-белый, должен делать черный негр? Чёрная сигара не идет в усах вам - она для негра с чёрными усами».

Мы видим, что в забитом Вилли просыпается протест. Однако в Гаване он никогда не сможет принести никаких плодов – слишком сильна в этой капиталистической стране власть «белых»: «Вытер негр о белые подштанники руку, с носа утершую кровь».

Автор противопоставляет Гавану советской России, где, по его утверждению, смогли решить проблему классовой несправедливости. Поэт убежден, что Вилли (а, в общем смысле, всему угнетенному народу Гаваны) нужно обратиться за помощью к СССР: «в Коминтерн, в Москву».

Стихотворение «Бруклинский мост» наполнен, казалось бы, другим пафосом:

Издай, Кули?дж,

радостный клич!

На хорошее

и мне не жалко слов.

Поэт не может не восхищаться Бруклинским мостом - этим масштабным сооружением человеческих рук, соединившим два острова в Нью-Йорке, открывшим дорогу всем видам транспорта, расширившим горизонты человеческих возможностей.

Маяковский-максималист, не устающий воспевать величие человека, отдает должное плоду технического прогресса, рядом с которым чувствуешь себя маленьким и слабым: «вхожу, смиренный, на Бру?клинский мост»; но, в то же время, причастным к великому: «влезаю, гордый, на Бруклинский мост».

А мост, действительно, огромен, величествен, прекрасен. Он практически не «ощущает» колебанья многотонных поездов («поезда? с дребезжаньем ползут, как будто в буфет убирают посуду»), а мачты кораблей представляются отсюда булавочными головками.

Герою стихотворения близок дух технического прогресса, идея, которую воплощает Бруклинский мост: «борьба за конструкции вместо стилей, расчёт суровый гаек и стали». Больше того, поэт убежден, что по этому мосту можно будет судить о том времени, в которое он живет.

А это время – грандиозное, время прогресса и невероятных достижений человечества. Но это - с одной стороны. С другой же – это эпоха дикости и первобытности, потому что эпоха колоссальной несправедливости:

Здесь

жизнь

была

одним — беззаботная,

другим —

голодный

протяжный вой.

Таким образом, и в этом стихотворении проявляется контраст бедности и богатства, счастья и горя. Мы понимаем, что это противопоставление – главное впечатление поэта от поездки по Америке. И в контексте его «социальных» размышлений Бруклинский мост из символа человеческой мощи превращается в символ «капитализма со звериным лицом», за красотой скрывающий свое уродство. И совсем неоднозначно звучат финальные строки стихотворения:

Бру?клинский мост —

да…

Это вещь!

Таким образом, стихотворения «Блэк энд Уйат» и «Бруклинский мост», отражающие впечатления Маяковского от поездки по Гаване и от созерцания Бруклинского моста в Нью-Йорке, объединены единой мыслью. Несмотря на все технические достижения Америки, несмотря на ее мощь и потенциал, жизнь здесь в корне неверна. Американцы нарушают главный постулат, считает Маяковский, - улучшают жизнь одних за счет миллионов жизней других. И это, по мнению поэта, перечеркивает всю «прекрасность» «райской» Америки. В связи с этим, подспудно, выражается мысль о «правильности» пути советской России, где не все гладко в социальном плане, но верен основной принцип – равенства всех людей.

Были ли это истинные мысли Маяковского, или ему приходилось писать в угоду советской власти? Мы помним, что через пять лет поэт трагически уйдет из жизни, разочаровавшись в том, во что искренне верил и на что положил свою жизнь. Но, в любом случае, впечатления от путешествия по Америке сильно повлияли на Маяковского и подтолкнули его к созданию талантливого цикла «Стихи об Америке». .