Анализ стихотворения А. А. Фета «Это утро, радость эта»

Это стихотворение было написано А. Фетом в 1881 году, оно в полной мере отражает суть его позднего творчества. Начать анализ стихотворения «Это утро, радость эта» можно с того факто, что Фет, во множестве описывая пейзажные зарисовки, был убежден, что в поэзии мир должен быть отражен только с позиции красоты и радости, и неизменно придерживался этого своего принципа. А. Фет был приверженцем эстетической концепции, провозглашавшей искусство ради искусства, не отвергая при этом реальной жизни и, напротив, черпая из нее основу, на которой будет потом построено поэтическое произведение. Однако, по мнению А. Фета и прочих сторонников этой концепции, неразумным было бы тратить поэтические дар и вдохновение на описание ежедневных будней и бытовой стороны жизни, какие бы изменения и перевороты в нем не происходили. Это сильно отвлекает поэта от восприятия свободы и красоты, а также способности их правдиво выражать. Состояние поэта неизменно связано с его стихотворениями и накладывает серьезный отпечаток на все его творчество, так, например, в рассматриваемом произведении эмоциональный его фон имеет неразрывную связь с эмоциями лирического персонажа.

Продолжая анализ стихотворения «Это утро, радость эта», мы обратимся к использованию А. Фетом мелодической структуры языка, к которой он очень часто прибегает в своих произведениях, добиваясь тем самым одновременно их певучести и динамичности, несмотря на то, что практически во всех его стихотворениях очень мало глаголов. А. Фет неоднократно утверждал, что невозможно создать лирическую пейзажную зарисовку по-настоящему хорошей, отделяя ее от мелодичности и музыкальности, так как это отнимает у них чувственную составляющую и огрубляет поэтическую основу стихотворения. Таким образом, А. Фет делает музыку основой поэтического искусства, неотъемлемой его частью, необходимой для создания достойных произведений, в чем он достигает уникальных на тот момент результатов и поднимается до феноменальных высот. По свидетельству П. И. Чайковского, А. Фет в своей поэзии и увлеченности музыкой перестал быть просто поэтом, став поэтом-музыкантом, одинаково легко прибегающим как к помощи слов, так и к помощи мелодии, и одинаково искусно владеющим обоими этими инструментами выразительности.