Сочинение Анализ стихотворения А. Ахматовой «Приморский сонет»

Творческий путь Анны Ахматовой достаточно велик: начав публиковать свои лирические произведения в 1914 году, она не переставала работать до конца жизни (последние изданные стихотворения датируются 1964 годом).

Стихотворения Ахматовой разнообразны в тематическом и идейном плане. Поэтесса проявила силу своего творчества в любовной лирике, работала над темой поэзии, поэта и его судьбы, тема патриотизма. Не могла в её стихах не отразиться и философская тематика, решающая проблемы жизни и смерти, рока.

Героиня Ахматовой – не только отражение её личной судьбы, но и вечная женщина, со всеми проявлениями женской доли и женского голоса. Это и юная девушка в ожидании любви, и зрелая женщина, и сестра, и мать, и жена, и поэт.

Итог своей жизни Ахматова подвела в стихотворении «Приморский сонет» (1958), которое вошло в ее «Седьмую книгу». Лирическое «я» в поздних стихах Ахматовой не многоликая героиня ранних книг, это образ более автобиографический. Часто поэт выступает от лица выстраданной истины. Ближе к классическим стали формы стиха, торжественная интонация. Вообще, Ахматова вступила в литературу как представительница основанного Н. С. Гумилевым направления акмеизма, противопоставлявшего себя символизму с его мистикой, попытками интуитивно постичь непознаваемое, расплывчатостью образов, музыкальностью стиха.

Потому и данное стихотворение наполнено ясными, естественными, зримыми образами. Оно не перегружено метафорами, сложными аллегориями, многозначными символами. Элементы пейзажа прозрачны, подвижны.

В целом «Приморский сонет» - образец традиций русской классической литературы XIX века. В нём перед лицом недалёкой, в представлении лирической героини, смерти поэт по-пушкински спокойно принимает жизнь как таковую, с ее неизбежным исходом.

В двух первых строках (Здесь всё меня переживёт // Всё, даже ветхие скворешни…) используется анафорический повтор местоимения «всё», чем выражается абсолютность высказывания. Человек не может существовать вечно. За свою жизнь он видит, как умирают другие люди, цветы, животные, рушатся от старости здания. Через какое-то время на месте исчезнувшего появляется новое. И человеческую смерть заменяет новая жизнь. Таков закон бытия.

К своей смерти лирическая героиня относится спокойно, философски. Она ощущает себя частью огромного мира и ничуть не жалеет себя, не жалеет о красоте вечной природы. Острота восприятия оставляемого очень велика, и всё, кроме «ветхих скворешен», видится в лучшем свете.

Показательны эпитеты: воздух «вешний, / Морской свершивший перелёт», черешня «цветущая», месяц «лёгкий» и льёт «сиянье», чаща «изумрудная». Используемая автором инверсия создаёт эффект большей торжественности, плавности стиха.

Второе четверостишие будто противоречит начальным строкам: жизнь не вечна, но «голос вечности зовёт». Вероятно, лирическая героиня верит в жизнь загробную, неизвестную, но нисколько не пугающую: к чему бояться того, чего не избежать? Поэтому «…кажется такой нетрудной,/… Дорога не скажу куда…».

От этих слов веет умиротворением, душевной тишиной. Их может произнести не пылкий юнец, жаждущий испытать судьбу, броситься в омут страстей, а человек, умудрённый опытом, знающий цену счастливым моментам, проведённым с любимыми людьми, и горьким минутам без близких и родины. Нетрудная дорога, уводящая от всего этого, даже более светла: «Там средь стволов ещё светлее, / И всё похоже на аллею / У Царскосельского пруда».

Заключительное трёхстишие – не просто о парке и дорогом для Ахматовой городке, где прошли её детство и молодость. Она вспоминает то, чего теперь не существует, что она считала безвозвратно утраченным в результате разрушений военных лет.

Царское Село и Пушкин – сквозные образы в творчестве Ахматовой и связаны с темой поэзии, памяти, преемственности, духовной и творческой связи поэтов XIX и XX веков. Наступивший XX век своим художественным языком говорит о прошлом веке, о самом ценном в нём, получившем непреходящее значение. При виде пейзажа, показавшегося похожим на Царскосельский, поэт готовится вновь соединиться со всем тем, чего уже нет, но что существует в вечности, которая потому так властно и «зовёт». Это совершенно иное отношение к смерти, чем в ранних стихах Ахматовой, где автор ожидал её вскоре, или в стихах о потерянных любимых людях. Новое отношение к смерти выстрадано тяжёлой, но достойной жизнью, хотя об этом в стихотворении не говорится, дан только итог всего.

Сонет построен в соответствии с идеальным представлением о внутренней композиции этой твёрдой формы. Первое четверостишие (катрен), - тезис о том, что «всё меня переживёт» (человек не вечен). Второе четверостишие- антитезис о зовущей вечности, два следующих трёхстишия (первый и второй терцет) – сама вечность. Лёгкость и раскованность прочтения, достигаемая четырёхстопным ямбом, соответствует всему характеру этого поистине классического произведения.

Творчество Анны Ахматовой – один из лучших образцов «женской» поэзии. Это уникальное сочетание женственности и мужественности, тонкого чувства, глубокой мысли и эмоциональной выразительности. .