Сочинение Анализ стихотворения А. Блока «Незнакомка»
Никто из читателей не остался равнодушным к стихотворению А. А. Блока «Незнакомка». В этом стихотворении получает развитие тема «стихов о Прекрасной Даме» и символика «Вечной Женственности».
Мнения критиков разделились: были и неистовые поклонники, и непримиримые недоброжелатели. Некоторые друзья поэта, на время ставшие врагами, назвали сборник «Нечаянная радость», где впервые было опубликовано это стихотворение, «отчаянной гадостью». Начинается «Незнакомка» с реалистического описания петербургского пригорода, скучного, однообразного. Раскаленный от жары воздух нарушается не веселыми голосами, песнями, а «окриками пьяными». Вместо детского радостного смеха раздается детский плач.
Окрестную публику составляют прогуливающиеся под руку с дамами «испытанные остряки», вряд ли наделенные большим интеллектом. Социальная действительность предстает в стихотворении уродливой и даже страшной. Сытые довольные буржуа растрачивают себя в пьяном угаре ресторанов, в прогулках с дамами сомнительного поведения, которые очень нетребовательны: им достаточно остроты (скорее всего пошлой) и угощения.
В этой сатирической зарисовке слышится трагическая нота – «раздается детский плач». Плач ребенка, олицетворения чистоты и невинности, свидетельствует о неблагополучии мира, о его несовершенстве:
По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.
Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.
Преобладает цвет уныния и тоски – цвет пыли, серый и невзрачный. Неживописен пейзаж: дамы с кавалерами гуляют «среди канав».
Всем вокруг «правит» «весенний дух». Но дух не просто весенний: он еще и «тлетворный». Эпитет «весенний» навевает мысли о пробуждении природы, свежести, но другой эпитет – «тлетворный» - несет в себе иную смысловую нагрузку. «Тлетворный» - это смерть, увядание, разложение.
Строки о банальной романтической луне подчеркивают трагизм жизни. Речь идет не о красавице луне, спутнице влюбленных, а о «бессмысленно» кривящемся диске:
Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.
Образ неба, бессмысленно кривящегося диска луны, придают событиям стихотворения космичность, расширяют границы происходящего.
Лирический герой стихотворения очень одинок:
И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен.
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.
Трагедия лирического героя – одиночество, раздвоенность сознания - на первый взгляд, происходит по вполне конкретной причине, под постоянным действием алкоголя. Однако дело не только в этом: такое состояние – результат беспомощности героя перед некрасивым и пошлым миром.
Во второй части стихотворения интонации резко меняются:
И каждый вечер, в час назначенный
(иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
Мечта поэта овеществляется в образе таинственной незнакомки. Читатели так и не находят ответа: кто она – реальная женщина или всего лишь видение? Скорее всего, незнакомка – плод воображения лирического героя. Во-первых, сложно представить себе появление в столь «злачном» месте столь утонченной особы. Во-вторых, космичность образа незнакомки подчеркивает слово «туман» («в туманном движется окне», дыша духами и туманами»).
Незнакомка – символ красоты, которая спасет мир. Но эта красота одухотворенная, наполненная внутренним содержанием. Лирический герой стихотворения способен верить в лучшее, искать и находить в мире серости и скуки истинную красоту. Лирический герой заявляет: «В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне». И тут же, неожиданно, обрывает свою мечту:
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю – истина в вине.
В этих двух последних строчках неверие автора в реальное существование в этом мире красоты, слишком уж он сер и уныл. И все-таки, мечтатель найдет в «Незнакомке» мотив веры в способность красоты переродить мир. .