Сочинение Анализ стихотворения А. Блока «Незнакомка»

Никто из читателей не остался равнодушным к стихотворению А. А. Блока «Незнакомка». В этом стихотворении получает развитие тема «стихов о Прекрасной Даме» и символика «Вечной Женственности».



Мнения критиков разделились: были и неистовые поклонники, и непримиримые недоброжелатели. Некоторые друзья поэта, на время ставшие врагами, назвали сборник «Нечаянная радость», где впервые было опубликовано это стихотворение, «отчаянной гадостью». Начинается «Незнакомка» с реалистического описания петербургского пригорода, скучного, однообразного. Раскаленный от жары воздух нарушается не веселыми голосами, песнями, а «окриками пьяными». Вместо детского радостного смеха раздается детский плач.

Окрестную публику составляют прогуливающиеся под руку с дамами «испытанные остряки», вряд ли наделенные большим интеллектом. Социальная действительность предстает в стихотворении уродливой и даже страшной. Сытые довольные буржуа растрачивают себя в пьяном угаре ресторанов, в прогулках с дамами сомнительного поведения, которые очень нетребовательны: им достаточно остроты (скорее всего пошлой) и угощения.



В этой сатирической зарисовке слышится трагическая нота – «раздается детский плач». Плач ребенка, олицетворения чистоты и невинности, свидетельствует о неблагополучии мира, о его несовершенстве:



По вечерам над ресторанами



Горячий воздух дик и глух,



И правит окриками пьяными



Весенний и тлетворный дух.







Вдали, над пылью переулочной,



Над скукой загородных дач,



Чуть золотится крендель булочной,



И раздается детский плач.



Преобладает цвет уныния и тоски – цвет пыли, серый и невзрачный. Неживописен пейзаж: дамы с кавалерами гуляют «среди канав».



Всем вокруг «правит» «весенний дух». Но дух не просто весенний: он еще и «тлетворный». Эпитет «весенний» навевает мысли о пробуждении природы, свежести, но другой эпитет – «тлетворный» - несет в себе иную смысловую нагрузку. «Тлетворный» - это смерть, увядание, разложение.



Строки о банальной романтической луне подчеркивают трагизм жизни. Речь идет не о красавице луне, спутнице влюбленных, а о «бессмысленно» кривящемся диске:



Над озером скрипят уключины,



И раздается женский визг,



А в небе, ко всему приученный,



Бессмысленно кривится диск.



Образ неба, бессмысленно кривящегося диска луны, придают событиям стихотворения космичность, расширяют границы происходящего.



Лирический герой стихотворения очень одинок:



И каждый вечер друг единственный



В моем стакане отражен.



И влагой терпкой и таинственной,



Как я, смирен и оглушен.



Трагедия лирического героя – одиночество, раздвоенность сознания - на первый взгляд, происходит по вполне конкретной причине, под постоянным действием алкоголя. Однако дело не только в этом: такое состояние – результат беспомощности героя перед некрасивым и пошлым миром.



Во второй части стихотворения интонации резко меняются:



И каждый вечер, в час назначенный



(иль это только снится мне?),



Девичий стан, шелками схваченный,



В туманном движется окне.



Мечта поэта овеществляется в образе таинственной незнакомки. Читатели так и не находят ответа: кто она – реальная женщина или всего лишь видение? Скорее всего, незнакомка – плод воображения лирического героя. Во-первых, сложно представить себе появление в столь «злачном» месте столь утонченной особы. Во-вторых, космичность образа незнакомки подчеркивает слово «туман» («в туманном движется окне», дыша духами и туманами»).



Незнакомка – символ красоты, которая спасет мир. Но эта красота одухотворенная, наполненная внутренним содержанием. Лирический герой стихотворения способен верить в лучшее, искать и находить в мире серости и скуки истинную красоту. Лирический герой заявляет: «В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне». И тут же, неожиданно, обрывает свою мечту:



Ты право, пьяное чудовище!



Я знаю – истина в вине.



В этих двух последних строчках неверие автора в реальное существование в этом мире красоты, слишком уж он сер и уныл. И все-таки, мечтатель найдет в «Незнакомке» мотив веры в способность красоты переродить мир. .