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Сочинение Анализ стихотворения А. Блока «Незнакомка»

    Никто из читателей не остался равнодушным к стихотворению А. А. Блока «Незнакомка». В этом стихотворении получает развитие тема «стихов о Прекрасной Даме» и символика «Вечной Женственности».

    Мнения критиков разделились: были и неистовые поклонники, и непримиримые недоброжелатели. Некоторые друзья поэта, на время ставшие врагами, назвали сборник «Нечаянная радость», где впервые было опубликовано это стихотворение, «отчаянной гадостью». Начинается «Незнакомка» с реалистического описания петербургского пригорода, скучного, однообразного. Раскаленный от жары воздух нарушается не веселыми голосами, песнями, а «окриками пьяными». Вместо детского радостного смеха раздается детский плач.
    Окрестную публику составляют прогуливающиеся под руку с дамами «испытанные остряки», вряд ли наделенные большим интеллектом. Социальная действительность предстает в стихотворении уродливой и даже страшной. Сытые довольные буржуа растрачивают себя в пьяном угаре ресторанов, в прогулках с дамами сомнительного поведения, которые очень нетребовательны: им достаточно остроты (скорее всего пошлой) и угощения.

    В этой сатирической зарисовке слышится трагическая нота – «раздается детский плач». Плач ребенка, олицетворения чистоты и невинности, свидетельствует о неблагополучии мира, о его несовершенстве:

    По вечерам над ресторанами

    Горячий воздух дик и глух,

    И правит окриками пьяными

    Весенний и тлетворный дух.

    

    Вдали, над пылью переулочной,

    Над скукой загородных дач,

    Чуть золотится крендель булочной,

    И раздается детский плач.

    Преобладает цвет уныния и тоски – цвет пыли, серый и невзрачный. Неживописен пейзаж: дамы с кавалерами гуляют «среди канав».

    Всем вокруг «правит» «весенний дух». Но дух не просто весенний: он еще и «тлетворный». Эпитет «весенний» навевает мысли о пробуждении природы, свежести, но другой эпитет – «тлетворный» - несет в себе иную смысловую нагрузку. «Тлетворный» - это смерть, увядание, разложение.

    Строки о банальной романтической луне подчеркивают трагизм жизни. Речь идет не о красавице луне, спутнице влюбленных, а о «бессмысленно» кривящемся диске:

    Над озером скрипят уключины,

    И раздается женский визг,

    А в небе, ко всему приученный,

    Бессмысленно кривится диск.

    Образ неба, бессмысленно кривящегося диска луны, придают событиям стихотворения космичность, расширяют границы происходящего.

    Лирический герой стихотворения очень одинок:

    И каждый вечер друг единственный

    В моем стакане отражен.

    И влагой терпкой и таинственной,

    Как я, смирен и оглушен.

    Трагедия лирического героя – одиночество, раздвоенность сознания - на первый взгляд, происходит по вполне конкретной причине, под постоянным действием алкоголя. Однако дело не только в этом: такое состояние – результат беспомощности героя перед некрасивым и пошлым миром.

    Во второй части стихотворения интонации резко меняются:

    И каждый вечер, в час назначенный

    (иль это только снится мне?),

    Девичий стан, шелками схваченный,

    В туманном движется окне.

    Мечта поэта овеществляется в образе таинственной незнакомки. Читатели так и не находят ответа: кто она – реальная женщина или всего лишь видение? Скорее всего, незнакомка – плод воображения лирического героя. Во-первых, сложно представить себе появление в столь «злачном» месте столь утонченной особы. Во-вторых, космичность образа незнакомки подчеркивает слово «туман» («в туманном движется окне», дыша духами и туманами»).

    Незнакомка – символ красоты, которая спасет мир. Но эта красота одухотворенная, наполненная внутренним содержанием. Лирический герой стихотворения способен верить в лучшее, искать и находить в мире серости и скуки истинную красоту. Лирический герой заявляет: «В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне». И тут же, неожиданно, обрывает свою мечту:

    Ты право, пьяное чудовище!

    Я знаю – истина в вине.

    В этих двух последних строчках неверие автора в реальное существование в этом мире красоты, слишком уж он сер и уныл. И все-таки, мечтатель найдет в «Незнакомке» мотив веры в способность красоты переродить мир. .

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