Сочинение Анализ стихотворения А. Блока «Незнакомка»

В стихотворении А. Блока «Незнакомка» даны два мира. Первый – реальный, в котором пьяные крики, «женский визг», «детский плач». Второй – две композиционные части в стихотворении, равные по количеству строф. Стихотворение основано на контрасте реальной пошлости, на беспросветности и высокой мечты о прекрасном, о счастье, о любви.

До появления Незнакомки в стихотворении явственно звучат трагические ноты, тема «страшного мира», «непроглядного ужаса жизни».

Поэт описывает вечернюю жизнь: рестораны, где «горячий воздух «дик и глух», переулки. Периодически повторяется строка «и каждый вечер». То есть реальный мир открывается автору только вечером, когда в небе «бессмысленно кривится диск».

Читая стихотворение, можно услышать много разных звуков, например «детский плач», скрип уключин, «женский визг», крик пьяниц «с глазами кроликов».

Образ «страшного мира» выражает не только серые будни, из которых лирический герой не видит выхода, но и опустошённость его внутреннего мира, которую он ощущает с неменьшим трагизмом. В реальном мире отсутствует гармония. Автор ищет, что же принесёт ему ощущение гармонии. Изменения в душе лирического героя происходят с появлением Незнакомки, которая «каждый вечер, в час назначенный… В туманном двинется окне». Перед лирическим героем встает вопрос: «Иль это снится мне?» Незнакомка появляется, когда «все души… излучины Пронзило терпкое вино»

Блок пишет:

В мое душе лежит сокровище,

И ключ поручен только мне!

Этими строками автор показывает то, что любовь и красота находятся в душе человека, а не в окружающем «страшном мире». Судьбу любви определяет сам человек. Чтобы воспользоваться «ключом» от «сокровища», лирический герой напивается, и понимает, что для него «истина в вине». И видит он не только прекрасную Незнакомку, но и «брег очарованный». И нет уже того «страшного мира», от вида которого бросает в дрожь, а есть прекрасное чувство любви и бесконечная «очарованная даль». .