Сочинение Анализ стихотворения А. Блока «Осенний день»

Стихотворение А. Блока «Осенний день» имеет точную датировку – 1 января 1909 года. Оно посвящено теме родины. Его идея, на мой взгляд, выражена в последнем четверостишии:

О, нищая моя страна,

Что ты для сердца значишь?

О, бедная моя жена,

О чем ты горько плачешь?

Герой переживает о судьбе России, ее народа, которые находятся в бедственном («нищем»), состоянии; пытается уяснить роль страны в своей личной судьбе («Что ты для сердца значишь»); признается родине в любви («бедная моя жена»).

В стихотворении автор использует богатый арсенал художественных средств. В фонетическом плане это ассонанс (повторение гласного звука О во второй строфе создает ощущение размеренности, торжественности, некоторой мистичности) и аллитерация (повтор звонких Ж и З помогает услышать звон в тишине, похожий на звон церковных колоколов).

На лексическом уровне в стихотворении много эпитетов – «осенний день высок и тих», «ворон глухо», «низкий дым», «плач осенний», «низких нищих деревень», «горько плачешь», которые «рисуют» облик Руси – с одной стороны, темной, убогой, неприветливой, а с другой – возвышенной, мистической, непостигнутой. Созданию этого образа служат и метафоры – «изливается душа», «овин расстелет», «вожак звенит и плачет».

Важную роль в произведении играет цветопись. В стихотворении господствует темный цвет – «сельской церкви темной», «потемневший день», «низкий дым», однако он не всеобъемлющ – его прорезает свет костра («И светит в потемневший день Костер в лугу далеком. . . »)

В синтаксическом плане в стихотворении много инверсий, которые придают произведению лирический, возвышенный оттенок («ворон глухо зовет товарищей своих», «Мы взором пристальным следим» и т. д. ) Кроме того, здесь есть риторические вопросы и обращения, который выделяют значимые для героя проблемы, а также обозначают его отношение к России (особенно в последней строфе). Много в стихотворении и многоточий, которые указывают на раздумья героя, на его философский настрой.

Ведущими образами произведения являются образ «бедной жены», нищей деревни, символизирующей Русь, фольклорные образы ворона и кашляющей старухи (символы беды, нависшей над страной), образ костра и журавлиного клина (символ победы, светлого будущего страны).

В композиционном плане, как мне кажется, стихотворение можно разделить на 4 части: 1 строфа – вступление, обрисовка сюжетной ситуации, 2 – Русь как «темная» страна, 3 – Русь как страна со светлым будущим, 4 – личностное размышление героя о себе и стране.

Таким образом, «Осенний день» Блока – лирическое размышление поэта о судьбе России, о роли родины в его судьбе. .