Сочинение Анализ стихотворения А. Блока «Россия»

В стихотворении «Русь» образ родины, России, видится Блоку в былинно-сказочном ореоле. Это древняя, нетронутая цивилизацией страна, напоминающая исторические картины В. М. Васнецова и И. С. Горюшкина-Сорокопудова:



Русь опоясана реками



И дебрями окружена,



С болотами и журавлями,



И с мутным взором колдуна.



Эти дебри населяют не реальные люди, а колдуны и ворожеи… Русь видится поэту в каком-то дивном полусне.



Но вот в другом стихотворении, «Россия», написанном два года спустя, Блок решает эту тему в ином ключе. Колдуны и ворожеи уступают место реальным людям: крестьянке в платке и ямщику с его тоскливой, берущей за душу «глухой песней».



В стихотворении «Россия» ощущается боль поэта за страдания родины. Он знал Россию не только светской, с богатой утонченной культурой, но и деревенской, нищей. И такую Русь Блок тоже знал и тоже любил:



Россия, нищая Россия,



Мне избы серые твои,



Твои мне песни ветровые –



Как слезы первые любви.



Начинается стихотворение с реалистической картины проселочной дороги:



Опять, как в годы золотые,



Три стертых треплются шлеи,



И вязнут спицы расписные



В расхлябанные колеи…



Дорога - это символ какого-то обновления жизни, стремления двигаться вперед, искать смысл бытия. И, хотя деревянная Русь со своими серыми избами, тоскливой ямщицкой песней, бездорожьем не вызывает радости, поэт далек от того, чтобы жалеть Русь, напротив, он гордится ею! Поэт признается: «Тебя жалеть я не умею…». Поэт гордится Русью, потому что никакие злые силы не в состоянии погубить ее:



Тебя жалеть я не умею



И крест свой бережно несу…



Какому хочешь чародею



Отдай разбойную красу!







Пускай заманит и обманет, -



Не пропадешь, не сгинешь ты,



И лишь забота затуманит



Твои прекрасные черты…



Все выстоит, выдюжит матушка-Русь, ведь столько бед выпадало ей на долю, столько раз топтали, били ее, а она – «все та же – лес да поле, да плат узорный до бровей».



И в этом стихотворении присутствуют элементы былинно-сказочные: Россия хороша «разбойной красой»; а злодеи захватчики, желающие покорить непокорную Русь, персонифицируются в образе «чародея». Да, «забота затуманит» «прекрасные черты» России, но она никогда не покорится:



Не пропадешь, не сгинешь ты…



На мой взгляд, глубокий смысл таится в последних строчках стихотворения:



И невозможное возможно,



Дорога долгая легка,



Когда блеснет в дали дорожной



Мгновенный взор из-под платка,



Когда звенит тоской острожной



Глухая песня ямщика!. .



«Невозможное возможно», все по плечу России, пока душа этой многострадальной страны заключена в простых людях, тружениках, крестьянке в «узорном платке», лихом ямщике…



Можно расценить эти строчки и иначе. «Невозможное возможно» для лирического героя, когда с ним Россия. Ему все по плечу, если он видит вокруг себя то, что так любит: необъятные российские дали, деревенские избы, крестьян; общение с родиной делает его сильнее, мужественнее.



В стихотворении звучит и мотив вольности, бунта. Не случайно красота матушки Руси – «разбойная»; не случайно ямщицкая песня «звенит тоской острожной». Кстати, мотив «тоски острожной» часто появляется в лирике Блока. Видимо, состояние гордой непокорности является свойством характера поэта. И в этом качестве свободолюбия, непокорности русского народа поэт видит позитивное начало.



Облик России в этом стихотворении многоликий: Россия – это страна с лесами, полями, деревнями, проселками, огромная, необъятная; красавица-крестьянка «с мгновенным взором из-под платка»; в то же время, она «нищая», с «серыми избами», и все равно – красивая, величественная, сильная, могущественная. .