Сочинение Анализ стихотворения А. Блока «Скифы»

Стихотворение А. Блока «Скифы» датировано 30 января 1918 года. Известно, что этот период в жизни России, да и всего мира был сложным и напряженным. В России только что совершился грандиозный переворот – Октябрьская революция, которая повлекла за собой кровавые перемены во всех сферах жизни. И в мире в это время было неспокойно – известно, что «Скифы» были написаны под влиянием известий о наступлении на нашу страну немцев.

В своем произведении Блок утверждает особое место России среди других стран. Недаром в качестве эпиграфа поэтом было взяты слова философа В. Соловьева о панмоголизме. Блок считал свою родину некой стеной, переходным звеном между Западом и Востоком, которая смягчает противоречия и налаживает отношения между двумя этими мирами:

Мы, как послушные холопы,

Держали щит меж двух враждебных рас

Монголов и Европы!

Именно поэтому, утверждает поэт, к России нужно относиться с уважением и почитанием, иначе – может разразиться мировая катастрофа.

Стихотворение написано в публицистическом стиле и обращено к многочисленным собеседникам:

Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Блок уверен, если на Россию пойдут с агрессией, то та даст отпор, однако это будет страшнейшая война. Россия мощна и сильна, в ней много от «азиатской рожи», много дикой необузданности и разгула: «Мы обернёмся к вам Своею азиатской рожей!». Поэтому чем закончится схватка, не знает никто:

А если нет - нам нечего терять,

И нам доступно вероломство!

Века, века вас будет проклинать

Больное позднее потомство!

По мнению поэта, Россия уникальна. Это самая загадочная страна, обладающая неограниченными возможностями, всеобъемлющей исторической памятью. Она противоречива и непредсказуема:

Россия - Сфинкс. Ликуя и скорбя,

И обливаясь чёрной кровью,

Она глядит, глядит, глядит в тебя

И с ненавистью, и с любовью!. . .

Именно поэтому с нами лучше «дружить» - «От ужасов войны Придите в мирные обьятья!»

Блок уверен, что новая Россия сможет наладить отношения со всем старым миром. Поэт использует пролетарский лозунг, чтобы призвать все страны объединиться в мирных отношениях: «Товарищи! Мы станем - братья!»

Блок утверждает, что если начнется какой-то мировой конфликт, новая Россия уже не будет ввязываться в него – у молодой советской страны теперь другие интересы. Поэтому смотреть на то, как Восток и Запад уничтожают друг друга, мы, «своими раскосыми глазами», будем со стороны.

Заканчивается стихотворение патриотическим и гуманистическим призывом:

В последний раз - опомнись, старый мир!

На братский пир труда и мира,

В последний раз на светлый братский пир

Сзывает варварская лира!

Таким образом, стихотворение Блока «Скифы» глубоко патриотично. Поэт выражает свою точку зрения на сущность России и на ее место в мире. По мнению художника, это место уникально – Россия обладает мистической природой, ей предназначено особе место и особая роль.

Пафос «Скифов» наполнен антивоенными интонациями - поэт призывает «старый мир» к примирению и объединению. В этом ему может помочь Россия. В противном же случае наша страна может обернуться своей дикой, необузданной - «азиатской» - стороной, и тогда катастрофа неминуема. .